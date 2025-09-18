Un terremoto de magnitud 7,8 sacude la costa de Kamchatka y provoca alertas de tsunami en EE.UU.

Un sismo de magnitud 7,8 se ha registrado este viernes frente a las costas de Kamchatka, en el Extremo Oriente ruso, ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El temblor ha ocurrido a 128 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de diez kilómetros, lo que ha llevado al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos a emitir una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas cercanas.

Este movimiento de la tierra sucede algo más de un mes después de otro fuerte sismo en la misma zona, que puso en alerta a la costa del Pacífico en todo el mundo. También hubo otra réplica hace unos días, con un terremoto de 7,4.