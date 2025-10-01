Un terremoto de magnitud 6,9 en Filipinas deja al menos 26 muertos

Unas 26 personas han muerto, cinco de ellas son niños, a causa de un terremoto de magnitud 6,9 en la escala de Richter que sacudió la región de Bisayas Centrales en el centro de Filipinas este martes. El seísmo, que derribó a unos 22 edificios, también ha dejado un saldo de 174 heridos, según las últimas cifras dadas a conocer por el Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.

Entre las víctimas mortales se encuentran tres miembros de la Guardia Costera y un empleado de los Bomberos quienes fallecieron cuando el techo del complejo deportivo en el que se encontraban en la ciudad de San Remigio, colapsara. Además, se siguen buscando cuerpos bajo los escombros.

En la misma ciudad, han encontrado también el cuerpo sin vida de un niño de diez años que se había quedado atrapado entre los escombros provocados por el seísmo, según ha informado Europa Press. Posteriormente, se ha documentado la muerte de tres personas en la ciudad de Bogo, entre ellos nueve adultos y cuatro niños, así lo ha reseñado la cadena de televisión ABS-CBN.

El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs) ha indicado que se trata de un terremoto de alta intensidad -especialmente en las zonas de San Fernando y Cebú- que ha sido registrado sobre las 22.00 (hora local) con un hipocentro situado a tan solo cinco kilómetros de la superficie.

Noticias relacionadas

El epicentro del seísmo se encuentra en el mar, entre las islas de Cebú y Leyte, por lo que es posible que se genere un tsunami que afecte al archipiélago. En este sentido, se ha solicitado a la población «estar alerta ante olas de tamaño inusual», según informaciones de la cadena de televisión ABS-CBN.

En este sentido, las autoridades han instado a mantenerse «lejos de la playa y zonas costeras» hasta que pase la alerta. Aquellos que residan en estas áreas deberán trasladarse temporalmente a zonas de mayor altitud para garantizar su seguridad.

Numerosos residentes han tenido que evacuar sus viviendas en la ciudad de Iloílo, en Panay, ante posibles derrumbes, mientras las autoridades aventuran daños estructurales en varios puntos del país. Además, las clases en la ciudad de Cebú se han suspendido este miércoles como medida de precaución.

Más temas:

Edificios

Niños

Alerta

Filipinas

Cuba