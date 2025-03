Terremoto en Birmania, en directo: posibles víctimas, desaparecidos y última hora de la situación en Tailandia

Sigue en directo la última hora sobre el terremoto en Birmania y su efecto en Tailandia, con el número de víctimas, desaparecidos, derrumbes, personas atrapadas y las últimas noticias hoy.

Buenos días, un fuerte terremoto de magnitud 7,7 ha sacudido Birmania y ha dejado sentir en Laos, Tailandia y China. Por el momento, las autoridades locales no han informado de daños materiales o víctimas. Sin embargo, por redes sociales ya se difunden vídeos de varios rascacielos colapsando en Myanmar y Bangkok, la capital de Tailandia, donde también ha afectado el sismo. Se han evacuado edificios residenciales y oficinas y cientos de personas han salido corriendo a las calles.