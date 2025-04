Sumar quiere un DNI con un 'tercer género': «Mujer», «hombre» o «no binario»

Sumar ha registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para el reconocimiento de las personas intersexuales y las personas no binarias. Entre las medidas que recoge la iniciativa legislativa, el grupo parlamentario de la vicepresidenta Yolanda Díaz da especial importancia a la definición legal de las personas no binarias, que no existe en el actual ordenamiento jurídico, y a la adaptación de los documentos oficiales como el Documento Nacional de Identidad o el pasaporte, donde se añadiría una tercera casilla.

«Cuando la persona titular, durante los trámites de expedición o renovación del documento, cumplimente la información relativa a los datos del 'sexo' podrá optar por alguna de estas tres posibilidades: 'hombre', 'mujer' o 'no binario'», explica Sumar en esta proposición de ley.

No obstante, esta pretensión no tendrá mucho recorrido dado que la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, ya aseguró que el reconocimiento del 'tercer género' no es un compromiso del gobierno de coalición en el acuerdo alcanzado en 2023 ni un objetivo de su departamento en esta legislatura.

Sumar insiste en que esta propuesta de ley es una «deuda histórica» porque, aunque no existan datos oficiales, estiman que en España se identifican como intersexuales y no binarias entre 450.000 y 800.000 personas. «Ser intersexual o persona no binaria en 2025 sigue siendo vivir en un mundo que ha establecido que hay que elegir entre solo dos casillas, y eso supone silenciar la verdadera identidad a muchísimas personas», ha expresado la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, en una rueda de prensa. «En Sumar tenemos un compromiso con la diversidad sexual y con las personas de carne y hueso que son y viven esa diversidad», ha continuado.

Sumar propone la modificación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y afectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, para añadir y modificar información relativa a las definiciones de personas intersexuales y no binarias y su reconocimiento.

En cuanto a las intersexualidades, el texto quedaría así: «Son variaciones biológicas producidas durante la formación fetal, de los caracteres sexuales primarios en las personas, que pueden variar, desde los genotipos humanos del tipo XX, XY, XXY, X0 o XXXY, entre otros; el fenotipo; las gónadas (ovarios, testículos, ovetestes); la genitalidad externa y/o interna; las estructuras endocrinas y su actividad emisora y/o receptora; la intervención del sistema límbico en el sexo y en el género; y los caracteres sexuales secundarios y terciarios. Estas corporalidades intersexuales de desarrollo sexual diverso (DSD) son modificaciones que se salen de la categorización normativa diseñada para las personas cisgénero y endosex, pudiendo darse por evolución familiar o por intervención epigenética».

Prohibición de modificación genital en menores de 12

En este sentido, Sumar quiere impulsar con esta ley una reparación para los intersexuales que han sufrido modificaciones genitales u hormonaciones sin consentimiento. También la prohibición en menores de 12 años de cualquier práctica de modificación genital correctiva por motivos estéticos o de asimilación de sexo o extracción de gónadas sin indicios de enfermedad, así como cualquier exploración genital que no resulte imprescindible para la prevención de posibles afectaciones a la salud.

Por otro lado, también plantean la introducción del siguiente concepto de «persona no binaria» en la ley 4/2023: «Persona cuya identidad y/o expresión de género no se define exclusivamente como hombre ni como mujer, ni dentro de los límites de lo masculino o lo femenino. Se puede identificar con ambos géneros binarios, no identificarse con ninguno o vivir una identidad y/o expresión de genero fluida y variable en el tiempo».

Otro de las propuestas que hace Sumar con esta iniciativa legislativa es la incorporación al sistema educativo de contenidos e información sobre estos conceptos para eliminar los estigmas a las personas intersexuales y no binarias.