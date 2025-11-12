CONTENIDO EXTERNO
Sostenibilidad en sinergia: C&R, Genera y MaTELEc impulsan la transición energética
Genera y Matelec conforman, del 18 al 20 de noviembre, la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización en IFEMA MADRID, en coincidencia con Salón Internacional de la Climatización y la Refrigeración
IFEMA MADRID ha preparado la primera edición de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización (18 al 20 de noviembre), que incluye las ferias Genera (Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente) y Matelec (Salón Internacional de Soluciones para la ... Industria Eléctrica y Electrónica), que coincide con la celebración del Salón Internacional de la Climatización y la Refrigeración.
Un punto de encuentro de referencia (con conexión 24/7, todos los días del año, a través de la plataforma web Live Connect) para todos los agentes implicados en el ciclo de la energía, eficiencia e instalaciones eléctricas en su conjunto, con una clara vocación internacional y de crear una gran comunidad de intercambio de conocimiento.
Los asistentes van a encontrar una experiencia completa a lo largo de esta semana, con zonas expositivas con más de 1.200 empresas, contando con las principales referencias del sector, espacios de networking y todo tipo de demostraciones tecnológicas. En este entorno, vuelve a destacar la Galería de Innovación, consolidada como una referencia en el impulso a la innovación del sector energético, con 26 proyectos de empresas expositoras y organismos que apuestan por la sostenibilidad, la digitalización y la eficiencia. La Semana apoyará esta iniciativa con acciones pensadas para apoyar la presencia de nuevos talentos en el sector.
El comité de expertos ha evaluado los proyectos de acuerdo a su innovación tecnológica, su aplicabilidad e impacto en la transición energética y su contribución a los objetivos de descarbonización. En el caso de la feria de Climatización y Refrigeración, habrá 18 desarrollos que representan las principales líneas de evolución de los sectores de la feria: eficiencia energética, uso de refrigerantes naturales, descarbonización de edificios y digitalización de sistemas de control. Presentación de novedades y proyección de futuro coincidentes con un desempeño, el de la sostenibilidad, al alza en la economía del siglo XXI.
Novedades en contenidos
El Salón Internacional de la Climatización y la Refrigeración fortalecerá su agenda técnica para un sector más sostenible, eficiente y saludable, con una nueva sección sobre regulación y control en HVAC, impulsada junto a AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización) y una nueva área monográfica sobre los sistemas de climatización de centros de proceso de datos, impulsada por ASHRAE Spain Chapter (más la jornada 'Futuro de la climatización en arquitectura'). Al informe de AFEC se sumarán al debate, estudios como 'Tendencias y políticas de eficiencia energética en España', por parte del IDAE y 'Bombas de calor para Espana-ES', de RAP (Regulatory Assistance Project) y Ecodes.
En cuanto a Genera, celebrada con el apoyo de IDAE, potenciará la visibilidad de las energías renovables, el autoconsumo, la eficiencia energética y las soluciones de almacenamiento y gestión, y reforzará su programa de actividades (coincidente con Matelec), con jornadas técnicas y ponencias de expertos sobre los principales retos del sector energético. Como novedad, se impulsarán espacios monográficos dedicados a hidrógeno verde, redes inteligentes y movilidad sostenible, áreas estratégicas en el camino hacia la descarbonización.
Matelec contará, por su parte, con novedades enfocadas a la red eléctrica, almacenamiento, a la electrificación y la integración de renovables en redes inteligentes, aspectos para los que la digitalización, la conectividad y la automatización son esenciales. Compartirá con Genera, en el pabellón 6, Global Forum, que albergará las ponencias más importantes de ambas ferias con temáticas relacionadas sobre energías renovables y autoconsumo, electrificación y comunidades energéticas, movilidad eléctrica, tecnologías renovables avanzadas, flexibilidad y mercados energéticos, eficiencia y rehabilitación energética, así como innovación y digitalización, con asociaciones como IDAE, Secartys, Aedive, CIDE, APPA Renovables, Apliqa, AFME, ENTRA o Simon (empresa patrocinadora principal).
