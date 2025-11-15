Sophia Kuby: «No podemos aceptar que no sea lícito tener una cosmovisión cristiana»

«La esperanza es el rasgo distintivo del cristiano. Vivir con esperanza no es solo sobrevivir, sino prosperar, florecer y dar fruto, con una mente orientada hacia la verdad y un corazón que late al ritmo de la misericordia de Dios por el mundo». Así ... lo ha manifestado la Sophia Kuby, directora de Relaciones Estratégicas y Capacitación de ADF Internacional (organización que da soporte legal a cristianos enjuiciados por sus creencias), durante la segunda jornada del Congreso Católicos y Vida Pública, organizado anualmente por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, y que este año lleva por título: 'Tú, esperanza'.

Ante «un mundo caótico, hostil e irracional, donde las ideologías crean cada vez más víctimas», Kuby ha recordado que «tenemos una tarea que no elegimos nosotros, no es opcional y forma parte de la esencia del cristiano: transformar la sociedad». En este sentido, ha subrayado que «no se trata de esperanza para mi vida personal, sino de esperanza para el mundo». «La esperanza cristiana es la certeza de que Dios conoce el mundo, este tiempo y estas circunstancias; independientemente de dónde esté, de cómo me sienta o de mi situación», ha explicado.

«La neutralidad no existe, tenemos que acabar con este mito»

Durante su conferencia titulada: 'Esperanza activa: transformar la vida pública', Kuby ha recordado que «cuanto más miremos para otro lado, más se extiende el miedo» y ha aseverado que «la neutralidad no existe, tenemos que acabar con este mito», en una época «agitada y que nos desestabiliza», de cambio cultural profundo. «Un cambio transitorio entre una época que conocen nuestras generaciones anteriores y una que está naciendo, que no está clara aún, de múltiples crisis, en la que puede extenderse el desánimo».

Parafraseando la constitución pastoral Gaudium et Spes, Kuby ha señalado que «el futuro de la humanidad está en manos de aquellos que son lo suficientemente fuertes como para dar a las generaciones venideras razones para vivir y esperar».

Kuby ha advertido de los miedos generales sobre el futuro que viven los jóvenes en el mundo. Según algunos datos recabados en las últimas fechas, 54% jóvenes entre 18 y 24 años padecen una enfermedad mental: depresión, trastornos de ansiedad, trastornos alimentarios y trastornos obsesivos compulsivos; un 46% de la generación Z se siente estresada y preocupada; un 86% de los jóvenes con edad media de 14 años se sienten deprimidos o desesperanzados; un 72% entre 16 y 25 años sienten soledad; y el suicidio es la tercera causa de muerte en edades comprendidas entre 15 y 20 años a nivel mundial.

Kuby ha criticado este momento de la Historia en la que no hay mucho que nos impulse a pensar de manera exhaustiva. «La forma en que pensamos sobre el mundo y la propia existencia es decisiva. Nuestra propia forma de pensar es el primer campo misionero. Lo que hacemos es consecuencia de cómo pensamos», ha expresado.

La directora de Relaciones Estratégicas y Capacitación de ADF Internacional ha alentado a llamar a la esperanza evitando dos trampas: la retirada y la indignación. «No podemos aceptar que no sea lícito tener una cosmovisión cristiana o que cuestionen los valores cristianos». En esta línea, ha explicado que, «como cristianos, tenemos cuatro tareas: si algo es bueno, hay que apoyarlo y defenderlo; si algo es malo o injusto, hay que rechazarlo y eliminarlo, si podemos; si algo está roto, hay que sanarlo; y, si algo falta, hay que aportarlo».