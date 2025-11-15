Suscribete a
Sophia Kuby: «No podemos aceptar que no sea lícito tener una cosmovisión cristiana»

La directora de Relaciones Estratégicas y Capacitación de ADF Internacional ha intervenido durante la segunda jornada del 27 Congreso Católicos y Vida Pública

El Congreso Católicos y Vida Pública reivindica la esperanza cristiana como antídoto frente a la crisis de Occidente

Sophia Kuby es directora de Relaciones Estratégicas y Capacitación de ADF Internacional ABC

ABC

«La esperanza es el rasgo distintivo del cristiano. Vivir con esperanza no es solo sobrevivir, sino prosperar, florecer y dar fruto, con una mente orientada hacia la verdad y un corazón que late al ritmo de la misericordia de Dios por el mundo». Así ... lo ha manifestado la Sophia Kuby, directora de Relaciones Estratégicas y Capacitación de ADF Internacional (organización que da soporte legal a cristianos enjuiciados por sus creencias), durante la segunda jornada del Congreso Católicos y Vida Pública, organizado anualmente por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, y que este año lleva por título: 'Tú, esperanza'.

