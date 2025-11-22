¿Sirven de algo las cumbres del clima? La ONU estudia una reforma

El año pasado, el primer ministro de Albania, Edi Rama, prefirió quedarse en la sala VIP de la Cumbre del Clima a subir al atril a dar su discurso. «Allí la gente come, bebe, se reúne y se hace fotos, mientras que la imagen ... silenciada en la televisión de líderes dando discursos se reproduce una y otra vez de fondo», defendió. «Nuestros discursos, llenos de buenas palabras sobre la lucha contra el cambio climático, no cambian nada», dijo. Diez años después del Acuerdo de París para frenar el calentamiento global, las emisiones de gases de invernadero siguen en aumento y la percepción, como la del ministro albanés, de que la lucha climática no avanza, ha ido creciendo. Hoy son muchas las voces que piden reformar la convención para hacerla más efectiva. Tanto, que la propia ONU ha creado un grupo de trabajo para repensar las cumbres.

Al calor de la COP30, el secretario general de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, ha formado un grupo de 15 exlíderes mundiales, diplomáticos, ministros, representantes empresariales e indígenas que estudien cómo adaptar las cumbres del clima a la próxima década, según ha adelantado Reuters. También el presidente de Brasil, Lula da Silva, pidió en la inauguración de la COP30 crear un 'Consejo del Clima' vinculado a la Asamblea General de la ONU para sancionar incumplimientos del tratado. «Sería una nueva estructura de gobernanza con la fuerza y la legitimidad necesarias para garantizar que los países cumplan sus compromisos climáticos, y un paso efectivo para superar la actual parálisis del sistema multilateral», dijo. Todo para intentar darle fuerza a un tratado internacional que se encuentra en un momento complicado: un contexto geopolítico de conflictos internacionales, la retirada de Estados Unidos del pacto, los lentos avances en materia de clima y los constantes bloqueos a las decisiones más audaces.

«Una reformulación de la convención sería muy necesaria, pero la veo muy improbable», comenta Olga Alcaraz, directora del grupo de Investigación sobre la Gobernanza del Cambio Climático de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Los casi 200 países integrantes del Acuerdo de París ni siquiera han sido capaces en una década de aprobar las normas de votación, por lo que cada año las decisiones sobre clima se tienen que tomar por «consenso» en vez de por mayoría. En la práctica, esto supone que año tras año, unos pocos países vetan las decisiones más polémicas sobre el abandono de combustibles fósiles, por ejemplo.

«La necesidad de un consenso tan amplísimo lo que hace es que ralentiza la ambición y que vayamos a la parte menos ambiciosa», reconoce Lara Lázaro, investigadora principal para Clima del Real Instituto Elcano. La excepción, puntualiza, es la norma del Acuerdo de París que fija que los países deben presentar cíclicamente revisiones al alza sobre sus planes de recortes de emisiones. Los planes presentados este mismo año mejoran las expectativas y apuntan a una caída del 12% de las emisiones para 2035 con respecto a los niveles de 2019. Sin embargo, aún se quedan cortos para satisfacer las promesas del pacto: para limitar el calentamiento a 1,5 °C esos recortes tendrían que ser de un 60%. Los países, además, también han incumplido mayoritariamente el plazo para presentar estos planes de recortes de emisiones, incluida la UE. Pero ninguna de estas digresiones tendrá consecuencias tangibles, ya que el tratado no prevé sanciones.

Poner sanciones

«El incumplimiento es un problema», reconoce Lázaro. Pero, ¿hasta qué punto es efectivo poner sanciones?, se pregunta. Pone como ejemplo el protocolo de Kioto, en el que sí se contemplaron sanciones. Al final Canadá, que preveía incumplir el objetivo de reducción de emisiones, se salió del acuerdo para esquivar la penalización.

Siendo realistas, apunta también Alcaraz, el Acuerdo de París jamás se hubiera aprobado de haber contemplado sanciones. Y aunque esta experta cree que la propuesta de Lula «podría ser interesante», darle estructura y financiación es un proceso muy complicado, explica. «No sé si es algo que pueda dar una respuesta rápida y efectiva» al actual problema de la convención para el cambio climático.

En los pactos medioambientales, dice por su parte Marta Torres, directora del programa de Clima del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), «es más lo que se consigue con la zanahoria que con el fantasma de la sanción». Y, de hecho, el grado general de cumplimiento del Acuerdo de París es alto, aunque no rápido, defiende.

«El margen de maniobra [para una reforma] es muy pequeño», reconoce Torres. Es difícil imaginar una alternativa que reemplace el marco existente de las negociaciones, apunta, y aunque hay procesos que se pueden simplificar, el problema real del aumento de las emisiones de efecto invernadero depende también de otros actores, más allá de los países. Lo que se necesita es una política comercial alineada con los objetivos climáticos, que incluya conversaciones por tanto en la Organización Mundial de Comercio. Tender puentes entre la gobernanza climática y el comercio.

De hecho, entre las propuestas de reforma hechas desde la academia está la de ampliar los 'clubs climáticos' e incluirlos como parte de la agenda de acción de las cumbres. Es decir, que las iniciativas voluntarias a las que se unen los países o incluso empresas, puedan ser también revisadas dentro del acuerdo global, explica Lázaro.

Por ahora, «no se descarta ninguna opción» en una posible reforma del proceso, explicaba un miembro del grupo asesor de la ONU, el climatólogo Johan Rockstroem, a Reuters. Se contempla, por ejemplo, permitir que haya decisiones por mayoría en vez de por consenso. Aunque «lo bueno que tiene el consenso es que se construye un camino en el que en principio nadie se descuelga», reflexiona Alcaraz. También se estudia cambiar la periodicidad de las cumbres, actualmente anual, para que pase a ser bianual. La idea es agilizar las negociaciones, pero también podría reducir la presión sobre los países o mermar el momentum que genera una cumbre anual, reconoce Lázaro. Todas las propuestas tienen riesgos, coinciden las tres expertas, y llegan en un momento geopolítico muy difícil.