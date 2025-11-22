Suscribete a
¿Sirven de algo las cumbres del clima? La ONU estudia una reforma

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la Cumbre del Clima de Brasil
Isabel Miranda

Madrid

El año pasado, el primer ministro de Albania, Edi Rama, prefirió quedarse en la sala VIP de la Cumbre del Clima a subir al atril a dar su discurso. «Allí la gente come, bebe, se reúne y se hace fotos, mientras que la imagen ... silenciada en la televisión de líderes dando discursos se reproduce una y otra vez de fondo», defendió. «Nuestros discursos, llenos de buenas palabras sobre la lucha contra el cambio climático, no cambian nada», dijo. Diez años después del Acuerdo de París para frenar el calentamiento global, las emisiones de gases de invernadero siguen en aumento y la percepción, como la del ministro albanés, de que la lucha climática no avanza, ha ido creciendo. Hoy son muchas las voces que piden reformar la convención para hacerla más efectiva. Tanto, que la propia ONU ha creado un grupo de trabajo para repensar las cumbres.

