Suscribete a
ABC Premium

Los sindicatos médicos convocan cuatro días seguidos de huelga en diciembre por el Estatuto Marco

Explican que es la única forma de paliar el «intolerable exceso de trabajo» al que se ven sometidos de manera sistemática sin que el ministerio reconozca y garantice sus derechos laborales

Los médicos sopesan una huelga indefinida tras un seguimiento desigual pero con mucho ruido

Los médicos, en huelga: «Van a conseguir que nos vayamos de España»

Protestas en Valencia el pasado 3 de octubre, cuando se celebró la primera jornada de huelga por el Estatuto Marco
Protestas en Valencia el pasado 3 de octubre, cuando se celebró la primera jornada de huelga por el Estatuto Marco EFE

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los sindicatos seguirán defendiendo sus derechos laborales ante la ministra de Sanidad, Mónica García. El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) han acordado, ante la falta de una respuesta institucional adecuada, nuevas acciones ... dentro de su campaña de movilizaciones para mostrar el rechazo unánime de la profesión al borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app