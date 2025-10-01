Los sindicatos declaran la guerra a Mónica García a las puertas de su ministerio por el Estatuto Marco

Cientos de representantes de los sindicatos que negocian junto a Sanidad el Estatuto Marco -la norma que regula las condiciones laborales del personal de la sanidad- se han concentrado este miércoles frente al Ministerio de Sanidad contra el último borrador que Mónica García les ha presentado de la ley. Entre otras cosas, reclaman que la norma no sea «de mínimos», sino que avance hacia la concreción, que actualice las retribuciones conforme a la nueva clasificación profesional que se plantea en el texto o que incluya aspectos como la jubilación anticipada o parcial.

«Ministra, escucha, estamos en la lucha» o «negociación de clasificación» o «con la parcial me quiero jubilar» han sido algunas de las proclamas más repetidas por los representantes de CSIF, UGT, CCOO, Satse y CIG-Saúde que han acudido a las puertas del ministerio. También la implantación de la jornada laboral de 35 horas para los profesionales que trabajan en el sistema sanitario ha sido una de las principales reclamaciones.

Mónica García, por su parte, había explicado previamente en la rueda de prensa en la que ha presentado los datos de abortos en 2024 que su departamento no va a «paralizar la negociación» por estas movilizaciones. «No va a contener cosas que no puede contener como las retribuciones o las jubilaciones, porque no podemos invadir competencias de otros ministerios, de las comunidades autónomas y de otras normales legales», ha defendido, aunque ha asegurado que el texto no irá a Consejo de Ministros hasta que esté del todo cerrado. Pero la ministra ha insistido en que la ley «no se va a meter en un cajón ni a dejarlo en la vía muerta de diálogo permanentemente».

