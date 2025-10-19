Suscribete a
Del silencio a la presencia: el Papa redefine el papel de sus secretarios

León XIV da visibilidad a sus colaboradores y marca distancias con el estilo de Francisco

El Papa pone al frente del Dicasterio de Obispos a un arzobispo que Francisco no quiso hacer cardenal

El Papa León XIV con Marco Billeri, el recién elegido secretario
Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

León XIV va formando con paciencia su equipo de estrechos colaboradores. Acaban de entrar en funciones sus dos secretarios privados, que tienen la delicada misión de filtrar la correspondencia que recibe, los documentos que debe firmar y las visitas que acceden a su despacho. ... Mientras Francisco prefería que sus secretarios tuvieran un perfil muy bajo, los de León le acompañan en todas sus apariciones públicas, un indicio de una nueva modalidad de gobierno.

