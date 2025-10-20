Al menos siete muertos y varios desaparecidos por el paso de la tormenta 'Ramil' por Filipinas

Al menos siete personas han muerto y varias siguen en paradero desconocido después de que la tormenta 'Ramil' tocara tierra durante el fin de semana en el país. Asimismo, más de 130.000 personas se han visto afectadas, informa Europa Press, que cita al ... Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres.

En concreto, la agencia filipina ha indicado que las víctimas mortales son cinco hombres y dos mujeres, mientras que ya son 37.800 las familias que han tenido que hacer frente a las consecuencias del temporal, que ha causado estragos en nueve provincias.

Estos datos apuntan a que al menos 13.710 personas se han visto obligadas a desplazarse, por lo que el Gobierno ha advertido de que 7.511 personas permanecen en centros de evacuación. Otras 6.199 se encuentran en varios refugios.

Las regiones más afectadas por la tormenta son Luzón Central, Mimaropa, Bisayas Occidentales y Bisayas Orientales. Las lluvias y los fuertes vientos han provocado daños en carreteras, puentes y puertos, tal y como ha recogido el diario 'The Philippine Star'.

Casi 40 puertos han tenido que suspender sus operaciones y cancelar los viajes, tres en la región de Luzón Central, doce en Calabarzon y hasta 26 instalaciones portuarias se encuentran cerradas en la zona de Bícol.