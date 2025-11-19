Suscribete a
Siete años bajo el acoso de sus alumnos por defender a sus vecinos con discapacidad

La «tradición» de vandalizar la casa de una docente de Plentzia (Vizcaya), que ya investiga la Fiscalía de menores, se remonta a 2018

Actúan en grupo y le lanzan huevos, piedras... desde que identificó a menores del instituto Uribe-Kosta entre los ataques a una vivienda cercana a la suya

El campamento aberzale y nudista vasco tenía quejas desde 2019

Alumnos del instituto Uribe-Kosta de Plencia se concentran tras conocerse el acoso por la prensa
Gerard Bono

Gorliz (Vizcaya)

Plencia y Gorliz son dos municipios de pocos miles de habitantes ubicados a pocos kilómetros de Bilbao. Sólo les separa una ría, que serpentea desde las montañas vizcaínas hasta desembocar en el cantábrico. «Jo ta ke» (sin parar, en euskera) puede leerse de un ... grafiti gigante en uno de los puentes que la cruzan. Este y otros lemas usados por ETA y a favor de sus presos decoran muchas de las calles, donde abundan pintadas de grupos de la izquierda aberzale radical como Jarki o Jardun.

