Shein bajo la lupa: Greenpeace encuentra sustancias tóxicas en sus prendas

Shein, la plataforma de moda más visitada del mundo, vuelve a situarse en el centro de la polémica pocas semanas después del escándalo provocado por la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil. En esta ocasión, la controversia llega tras un informe publicado por ... Greenpeace donde se denuncia la presencia de sustancias químicas peligrosas en parte de sus productos. La organización ecologista sostiene que la empresa continúa comercializando artículos que superan los límites legales de la Unión Europea, pese a comprometerse en años anteriores a mejorar su gestión química y reducir el impacto ambiental de su producción.

El documento titulado : ¡Qué vergüenza Shein! Las prendas de moda rápida aún contienen sustancias químicas peligrosas; subraya que este gigante de las ventas es la máxima expresión del llamado «fast fashion», un modelo que combina la fabricación acelerada, la producción masiva y el uso intensivo de técnicas digitales. La compañía emplea la inteligencia artificial para diseñar sus productos y somete a sus proveedores a una presión constante. Este sistema permite a Shein lanzar miles de productos nuevos todos los días, en ocasiones superando los 10.000, y mantener en circulación más de medio millón de artículos, superando con creces el tráfico de cadenas de consumo a gran escala, como Nike o H&M. Su campaña de marketing intensivo en redes sociales como TikTok fomenta hábitos de compra impulsivos, especialmente entre los consumidores más jóvenes.

Resultados del último análisis

Con el fin de comprobar si la compañía había avanzado en sus compromisos de 2022, Greenpeace adquirió este año 56 prendas y zapatos de Shein en ocho países distintos y los sometió a análisis en un laboratorio independiente de Alemania. Los resultados muestran que 18 artículos, lo que equivale al 32 %, superaban los límites establecidos por el reglamento REACH, la normativa europea que controla el uso de sustancias químicas peligrosas. Entre ellos figuraban piezas destinadas al público infantil, un dato que eleva la preocupación por su posible impacto en la salud de los menores.

El informe detalla la presencia de diversas sustancias asociadas a riesgos para la salud y el medio ambiente. Se identificaron, entre otras, 7 prendas que superaban los límites de PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) en niveles 3.300 veces superiores a lo permitido; ftalatos en concentraciones muy por encima de los límites legales; metales pesados como plomo y cadmio, vinculados a daños neurológicos, renales y reproductivos; así como compuestos que se descomponen en el medio ambiente como los alquilfenoles etoxilatos y el formaldehído. Greenpeace recuerda que la exposición de estos químicos puede producirse tanto durante la fabricación como en el uso doméstico de las prendas, e incluso tras su desecho, cuando terminan en vertederos o incineradoras que liberan toxinas en el terreno.

Los vacíos legales en la UE

Además de los hallazgos concretos, el informe apunta a un problema estructural: la facilidad con la que Shein consigue operar al margen de las normas europeas. Como los productos se envían directamente desde vendedores externos al cliente final, la plataforma logra eludir los controles aduaneros y las obligaciones vinculadas al reglamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas). El valor de la mayoría de los pedidos no alcanza el umbral a partir del cual deben aplicarse aranceles, lo que permite, en la práctica, la entrada de miles de artículos sin supervisión previa. Greenpeace sostiene que esta situación evidencia el vacío normativo que deja sin protección suficiente a los consumidores y reduce la capacidad de actuación de las autoridades nacionales y comunitarias.

La organización también subraya que Shein ha anunciado nuevas medidas internas para reforzar el control de sustancias químicas, entre ellas una lista de compuestos restringidos y un mayor número de pruebas. No obstante, considera que estas iniciativas no han logrado resultados tangibles. Según el análisis, algunas prendas que ya habían sido señaladas en investigaciones anteriores continúan apareciendo sin modificaciones relevantes, lo que indicaría que la plataforma carece de mecanismos efectivos para supervisar a sus proveedores. Greenpeace explica que la enorme variedad de productos y el elevado número de fabricantes dificulta cualquier control exhaustivo, favoreciendo la repetición de patrones contaminantes.

El informe advierte que el problema no se limita al ámbito digital ni a las decisiones individuales de consumo. La moda rápida, en su conjunto, genera una cantidad de residuos que el planeta no puede absorber. Cada segundo, señala Greenpeace, un camión lleno de ropa acaba en un vertedero o una incineradora en algún lugar del mundo. Esta dinámica se suma a los impactos en la salud de las comunidades cercanas a las zonas de producción, donde las emisiones químicas llegan a ríos, suelos y acuíferos, afectando tanto a ecosistemas como a poblaciones humanas que dependen de ellos.

Ante este escenario, la organización reclama una actualización urgente de la normativa europea que permita responsabilizar legalmente a las plataformas digitales. Propone aplicar las leyes sobre sustancias químicas a todos los productos vendidos en la UE, independientemente de su lugar de procedencia, y otorgar a los Estados mecanismos que permitan actuar contra empresas reincidentes. Desde la organización reclaman una nueva legislación para poner freno a la moda rápida, con medidas como un impuesto a este tipo de prendas, la limitación o prohibición de la publicidad de estas plataformas y el apoyo a modelos de negocio basados en una verdadera economía circular.

Greenpeace señala que países como Francia ya han dado pasos significativos para limitar la moda rápida y considera que es necesario que otros gobiernos sigan esta línea para avanzar hacia un modelo textil más sostenible y menos dependiente de la sobreproducción extrema.