Shein bajo la lupa: Greenpeace encuentra sustancias tóxicas en sus prendas

Su informe expone la facilidad con la que la plataforma evade las regulaciones europeas, poniendo en riesgo la salud de los consumidores y el medio ambiente

Francia suspende la página web de Shein por el escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niñas

Logo de la empresa Shein
Logo de la empresa Shein AFP

Diego Jiménez

Shein, la plataforma de moda más visitada del mundo, vuelve a situarse en el centro de la polémica pocas semanas después del escándalo provocado por la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil. En esta ocasión, la controversia llega tras un informe publicado por ... Greenpeace donde se denuncia la presencia de sustancias químicas peligrosas en parte de sus productos. La organización ecologista sostiene que la empresa continúa comercializando artículos que superan los límites legales de la Unión Europea, pese a comprometerse en años anteriores a mejorar su gestión química y reducir el impacto ambiental de su producción.

