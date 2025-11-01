La seguridad social belga aprueba hacerse cargo de los costes de las eutanasias

A partir de este primero de noviembre, las eutanasias que se practiquen en Bélgica serán asumidas por el Instituto Nacional del Seguro de Salud y Discapacidad (INAMI), el equivalente a la Seguridad Social en España.

Hasta ahora, el coste de este acto corría a ... cargo del solicitante o de su familia. El legislador belga ha considerado que esto representa una carga para la familia del difunto por lo que ha decidido que el acto de llevar a la muerte a una persona sea financiado por el Estado, aunque por ejemplo no se financien los problemas dentales de los vivos.

En 2024 en Bélgica se practicaron 3.991 eutanasias, lo que representa el 3,6% de todas las muertes en el país. Según el baremo de la seguridad social, una eutanasia se facturaba hasta ahora por la suma de 180,24 euros. Este monto incluye los costes del producto utilizado para poner fin a la vida del paciente, el procedimiento y la expedición del certificado de defunción. En Bélgica, la eutanasia fue legalizada en 2002 para adultos y en 2014 se extendió su aplicación a los menores. El número de eutanasias no ha dejado de crecer año tras año.

