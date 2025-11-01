Suscribete a
La seguridad social belga aprueba hacerse cargo de los costes de las eutanasias

Costaba 180,24 euros que se facturaba a la familia. El Estado lo asume al considerarlo una carga, aunque sigue sin financiar otros servicios para los vivos como la sanidad dental

Un paciente con su médico
Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

A partir de este primero de noviembre, las eutanasias que se practiquen en Bélgica serán asumidas por el Instituto Nacional del Seguro de Salud y Discapacidad (INAMI), el equivalente a la Seguridad Social en España.

Hasta ahora, el coste de este acto corría a ... cargo del solicitante o de su familia. El legislador belga ha considerado que esto representa una carga para la familia del difunto por lo que ha decidido que el acto de llevar a la muerte a una persona sea financiado por el Estado, aunque por ejemplo no se financien los problemas dentales de los vivos.

