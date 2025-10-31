Suscribete a
Los secretos de las detonaciones nucleares desde 1945, lo que vino después de Oppenheimer y el Proyecto Manhattan

Alex Wellerstein, experto en armas atómicas, explica a ABC los aspectos menos conocidos de la historia silenciada de las más de 2.000 bombas que moldearon el siglo XX

Por qué Estados Unidos tiene un arsenal nuclear almacenado en Europa, la causa y su posible futuro con Trump

El expresidente estadounidense Donald Trump ha afirmado recientemente que Estados Unidos «volverá a realizar ensayos nucleares si es necesario», reabriendo un debate que parecía enterrado. Pero para entender la magnitud de esa declaración, hay que mirar atrás: a las más de 2.000 detonaciones nucleares ... que siguieron a Hiroshima y Nagasaki.

