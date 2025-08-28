Secretario de Estado del Vaticano, sobre los cristianos que se quedan en Gaza: «Decisión valiente. No sé cómo podrá llevarse a cabo»

El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, en la basílica de San Pedro (Vaticano) en el Viernes Santo

El Vaticano califica de «valiente» la decisión de los cristianos de permanecer en Gaza ante el anuncio de evacuación del ejército israelí. Lo ha expresado el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Parolin, en declaraciones públicas recogidas por ABC al margen de un evento: «Me pregunto cómo podrán quedarse allí si hay una orden de evacuación y si hay, por así decirlo, un control total del territorio por tierra. Así que realmente no sé cómo se llevará a cabo, pero habrá que ver cómo actúa cada uno, en función de sus ideas y convicciones».

La libertad de elección sobre si permanecer o marcharse ha sido la línea adoptada por los patriarcas greco-ortodoxo y católico-latino, Teófilos III y el cardenal Pizzaballa, quienes firmaron una declaración conjunta el pasado 26 de agosto. Señalaron que, ante esta orden, los refugiados de ambos complejos tendrán que elegir qué quieren hacer. Por el momento, están avisados los ortodoxos de San Porfirio. La parroquia de la Sagrada Familia, la única católica de la Franja, todavía no figura aún en la «zona roja», pero la llamada de evacuación podría llegar en cualquier momento.

Lo que sí resaltan ambos líderes en el comunicado es que entre los acogidos por ambas iglesias se encuentran personas debilitadas y desnutridas, debido a los últimos meses de desgaste: «Abandonar la ciudad de Gaza e intentar huir al sur equivaldría a una sentencia de muerte. Por esta razón, los sacerdotes y las monjas han decidido quedarse y continuar atendiendo a todos los que se encuentran en ambos complejos».

Además, el número dos de la Santa Sede ve difícil que Israel dé marcha atrás en su plan de evacuación: «Exactamente qué piensan, digamos, qué piensa el Gobierno israelí, me parece que hasta ahora ha demostrado que no quiere retroceder en esto. Bueno, en este sentido, se han desvanecido muchas esperanzas... Insisto, esperemos que algo pueda cambiar».

En cuanto a la postura oficial del Vaticano, Parolin reafirmó que es la que León XIV expresó ayer durante la audiencia general, cuando pidió «un alto el fuego permanente», la llegada «segura de ayuda humanitaria» y que se «respete íntegramente el derecho humanitario», en particular, la protección «de los civiles y la prohibición del castigo colectivo». El pontífice añadió que se unía a la declaración emitida por los dos patriarcas cristianos.

Sobre la guerra en Gaza, el máximo diplomático de la Santa Sede denunció los «intereses» que impiden que se ponga fin al conflicto: «Pueden ser de naturaleza política, pueden ser de naturaleza económica, pueden ser intereses de poder, pueden ser intereses de hegemonía, etcétera. Y es precisamente ahí donde se entrelazan y lo que impide una solución humana a esta tragedia».

