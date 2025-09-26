¿Qué santos se celebran hoy? Descubre el santoral del viernes 26 de septiembre

El Santoral Cristiano celebra hoy, viernes 26 de septiembre del 2025 el Santo de San Cosme, entre otros.

San Cosme, junto con san Damián, fue uno de los mártires que padecieron la persecución durante el reinado de Diocleciano. Ambos sufrieron el martirio en Ciro, Siria, y San Cosme fue sepultado en una basílica dedicada a su memoria. Su legado se extendió ampliamente tanto en Oriente como en Occidente, y juntos fueron declarados patronos de médicos y farmacéuticos.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy viernes 26 de septiembre de 2025 es San Cosme y en España celebran su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también celebran su onomástica las personas que se llaman Damián, Calistrato, Esteban de Rossano, Eusebio de Bolonia, Gedeón, Nilo el Joven,Sebastián Nam I-gwan, Senador de Albano, Teresa Couderc.

El Martirologio Romano recoge los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de enciclopedia que el Vaticano va actualizando mediante la reposición de nuevos santos tras la canonización.

Hoy, viernes, 26 septiembre 2025 son muchos los santos y santas que se conmemoran con motivo de esta tradición católica que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria. Descubre en ABC todos los nombres del santoral que se celebran justo hoy.

El día de la festividad de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición católica que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron las persecuciones de aquellos que repudiaban la fe católica.

Santoral de hoy 26 de septiembre

