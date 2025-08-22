San Sinforiano
¿Qué santos se celebran hoy? Conoce el santoral del viernes 22 de agosto
San Sinforiano se celebra en el día de hoy, viernes 22 de agosto del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.
San Sinforiano, hijo de Fausto y Augusta, provenía de una de las primeras familias cristianas de Autun, Francia. Desde joven, mostró una fe firme en Cristo y vivió como un valiente testigo del Evangelio. Entregó su vida como mártir, dando testimonio del amor de Dios y su compromiso con la verdad. Su martirio es recordado y venerado en la Iglesia Católica como un ejemplo de coraje y fidelidad a la fe cristiana.
Hoy, San Sinforiano, la Iglesia católica celebra el santo de Coronación de María Reina, Fabricio de Toledo, Felipe Benicio, Filiberto de Toledo, Juan Wall, Juan Kemble, Sinforiano, Timoteo de Roma. En este viernes 22 de agosto de 2025 es conocido por San Sinforiano y son las personas que podrán celebrar este día.
Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan celebrar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es celebrar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos eco en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún celebran de manera activa este día.
Aquí mismo podrás consultar la lista completa del santoral que podemos festejar hoy viernes, 22 agosto 2025 en referencia a la tradición cristiana que tiene que ver con España. Descubre quienes son los santos o santas a los que puedes felicitar hoy, en ABC.es.
Los nombres de los cuales hoy viernes, 22 agosto 2025 conmemoramos su santo se obtienen del Martirologio Romano. Este enciclopedia reúne y va complementando nuevos santos tras la canonización de estos. Cada cierto tiempo, el Vaticano añade nuevos nombres al Martirologio Romano y así se completa la lista.
Onomástica de hoy 22 de agosto
En la Iglesia Católica el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se conmemoran varias onomásticas en el mismo día. Hoy, 22 de agosto las personas que se llamen Coronación de María Reina, Fabricio de Toledo, Felipe Benicio, Filiberto de Toledo, Juan Wall, Juan Kemble, Sinforiano, Timoteo de Roma celebran su santo gracias a:
Santos de hoy
Coronación de María Reina
Fabricio de Toledo
Felipe Benicio
Filiberto de Toledo
Juan Wall
Juan Kemble
Sinforiano
Timoteo de Roma
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
