¿Qué santos se celebran hoy? Conoce el santoral del viernes 19 de septiembre

viernes, 19 de septiembre del 2025 tiene lugar el Santo de San Alonso de Orozco entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Alonso de Orozco fue un destacado religioso agustino nacido en Oropesa, España, en 1500. Recibió formación académica en Talavera y luego en la Universidad de Salamanca, donde, influenciado por el testimonio de San Tomás de Villanueva, abrazó la vida religiosa y fue ordenado sacerdote en 1522, ingresando a la Orden de San Agustín. Concluidos sus estudios de Teología, se dedicó con fervor a la predicación, la dirección espiritual y la enseñanza. Fue elegido prior en varios conventos, entre ellos el de Sevilla. A pesar de su débil estado físico, expresó su deseo de evangelizar en América, aunque no logró realizar ese viaje. Más adelante, el rey Felipe II lo nombró predicador real, labor que desempeñó con humildad, celo apostólico y profunda vida de oración. Su santidad fue reconocida por su austeridad, caridad con los pobres y entrega total a Dios.

Hoy, son las personas que celebrarán su Santo. La Iglesia católica conmemora San Alonso de Orozco, en este viernes 19 de septiembre de 2025. Pero, además Jenaro de Nápoles, Acucio mártir, Arnulfo de Gap, Carlos Hyon Song-mun, Ciríaco de Buonvicino, Eustoquio de Tours, Goerico de Metz, Lantberto de Frisinga, Mariano de Bourges, Secuano de Cestre, Teodoro de Canterbury, Trófimo de Sínada, Constancia, Dorimedonte, María de Cervelló,María Guillerma Emilia de Rodat, Pomposa de Córdoba también tienen importancia en el día de hoy.

¿Por qué conmemoramos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la Iglesia Católica y conmemora la vida de una persona relevante dentro de la Iglesia Católica que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo precisaban.

Martirologio Romano es el nombre que recibe el listado del cual, en nuestros días se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, alimentándose de nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano.

Aquí mismo podrás consultar la lista completa del santoral que podemos celebrar hoy viernes, 19 septiembre 2025 en referencia a la tradición católica que tiene que ver con España.

Onomástica de hoy 19 de septiembre

Además de la celebración de San Alonso de Orozco, que celebramos hoy, en la Iglesia católica se conmemoran otras onomásticas. Esto es debido al gran número de santos que, a través de los siglos de historia, se han ido ganando esta distinción. Por este motivo hoy, 19 de septiembre también celebramos:

Santos de hoy Jenaro de Nápoles

Acucio mártir

Arnulfo de Gap

Carlos Hyon Song-mun

Ciríaco de Buonvicino

Eustoquio de Tours

Goerico de Metz

Lantberto de Frisinga

Mariano de Bourges

Secuano de Cestre

Teodoro de Canterbury

Trófimo de Sínada

Constancia

Dorimedonte

María de Cervelló

María Guillerma Emilia de Rodat

Pomposa de Córdoba

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

