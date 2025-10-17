Suscribete a
San Ignacio de Antioquía

¿Qué santos se celebran hoy? Conoce el santoral del viernes 17 de octubre

Entérate de quién celebra su santo hoy viernes 17 de octubre de 2025. Podrás consultar los nombres de los santos del dia de hoy.

viernes, 17 de octubre del 2025 tiene lugar el Santo de San Ignacio de Antioquía entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Ignacio de Antioquía, discípulo de los venerados San Pablo y San Juan, es reconocido como el primero ... en emplear la expresión "Iglesia Católica". Perseguido por las autoridades romanas, fue llevado a Roma, donde murió como mártir. Durante su viaje hacia la capital, dejó un legado invaluable al redactar siete cartas en las que compartió su visión sobre la naturaleza de la Iglesia, el comportamiento que debía adoptar y su relación con los demás fieles.

