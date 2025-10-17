¿Qué santos se celebran hoy? Conoce el santoral del viernes 17 de octubre

viernes, 17 de octubre del 2025 tiene lugar el Santo de San Ignacio de Antioquía entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Ignacio de Antioquía, discípulo de los venerados San Pablo y San Juan, es reconocido como el primero ... en emplear la expresión "Iglesia Católica". Perseguido por las autoridades romanas, fue llevado a Roma, donde murió como mártir. Durante su viaje hacia la capital, dejó un legado invaluable al redactar siete cartas en las que compartió su visión sobre la naturaleza de la Iglesia, el comportamiento que debía adoptar y su relación con los demás fieles.

Hoy, son las personas que festejarán su Santo. La Iglesia católica conmemora San Ignacio de Antioquía, en este viernes 17 de octubre de 2025. Pero, además Dulcidio de Agen, Florencio de Orange, Gilberto de Toulouse, Isidoro Gagelin, Juan eremita de Licópolis, Oseas profeta y Ricardo Gwyn también tienen relevancia en el día de hoy. El día de la fiesta de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición cristiana que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos importantes que, además, sufrieron las persecuciones de aquellos que repudiaban la fe católica. Hoy, viernes, 17 octubre 2025 son muchos los santos y santas que se festejan con motivo de esta tradición católica que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria. Descubre en ABC todos los nombres del santoral que se celebran justo hoy. Los nombres de los cuales hoy viernes, 17 octubre 2025 conmemoramos su santo se obtienen del Martirologio Romano. Este catálogo reúne y va añadiendo nuevos santos tras la canonización de estos. Cada cierto tiempo, el Vaticano añade nuevos nombres al Martirologio Romano y así se completa la lista. Onomástica de hoy 17 de octubre El santoral es mucho más amplio para cada día. En el día de hoy no solo es San Ignacio de Antioquía sino que también conmemoramos la onomástica de: Santos de hoy Dulcidio de Agen

Florencio de Orange

Gilberto de Toulouse

Isidoro Gagelin

Juan eremita de Licópolis

Oseas profeta y Ricardo Gwyn © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

