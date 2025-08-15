¿Qué santo se celebra hoy viernes 15 de agosto? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

San Estanislao de Kostka se celebra en el día de hoy, viernes 15 de agosto del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Estanislao de Kostka fue un joven novicio polaco de la Compañía de Jesús, nacido en Rostków, Polonia. Desde muy pequeño mostró una profunda devoción y un fuerte llamado a la vida religiosa. A los 13 años, su padre lo envió a Viena para estudiar en un colegio jesuita, donde recibió una formación sólida en Gramática, Humanidades y Retórica. Aunque murió joven, a los 17 años, el 14 de agosto de 1568, en Roma a causa de la malaria, su vida estuvo marcada por una intensa fe y entrega total a Dios y a la Compañía de Jesús.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy viernes 15 de agosto de 2025 es San Estanislao de Kostka y en España celebran su santo.

El Martirologio Romano enumera los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de catálogo que el Vaticano va actualizando mediante la admisión de nuevos santos tras la canonización.

¿Qué significado tiene en nuestros días conmemorar el santoral? Desde hace centenares de años la Iglesia católica dispuso un día en el calendario para recordar la festividad de cada uno de los santos. En cada uno de los 365 días que encontramos en un año podemos conmemorar la vida ejemplar de estos cristianos y cuyo testimonio de fe llega hasta nuestros días.

Hoy, viernes, 15 agosto 2025 son muchos los santos y santas que se conmemoran con motivo de esta tradición cristiana que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria. Descubre en ABC todos los nombres del santoral que se celebran justo hoy.

¿Qué santos se celebran hoy 15 de agosto?

En la Iglesia Católica el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se celebran varias onomásticas en el mismo día. Hoy, 15 de agosto las personas que se llamen Asunción de la Virgen María y Santa María del Alba. Nuestra Señora del Prado, Alfredo de Hildeseheim, Alipio de Tagaste, David Roldán Lara, Luis Batis Sáinz, Manuel Morales, Salvador Lara Puente, Simpliciano de Milán, Tarcisio. celebran su santo gracias a:

Santos de hoy Asunción de la Virgen María y Santa María del Alba. Nuestra Señora del Prado

Alfredo de Hildeseheim

Alipio de Tagaste

David Roldán Lara

Luis Batis Sáinz

Manuel Morales

Salvador Lara Puente

Simpliciano de Milán

Tarcisio.

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

