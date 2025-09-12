¿Sabes qué santos se celebran hoy, viernes 12 de septiembre? Consulta el santoral

Santa Dulce Nombre de María se celebra en el día de hoy, viernes 12 de septiembre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Santa Dulce Nombre de María es el título con el que la Iglesia Católica honra con especial devoción a la Virgen María, madre de Jesucristo. Según el Evangelio de San Lucas, María fue escogida por Dios para ser la madre del Salvador. Su nombre, de origen hebreo —"Miriam"—, ha sido interpretado con diversos significados como “Doncella”, “Señora”, “Princesa” o incluso “mar amargo”, reflejando tanto su dignidad como el sufrimiento de su pueblo. La festividad del Dulce Nombre de María fue instituida por el Papa Inocencio XI en 1683, en agradecimiento por la victoria cristiana en la batalla de Viena frente al Imperio Otomano. Esta celebración invita a los fieles a venerar el nombre de María como signo de esperanza, ternura y protección maternal.

En este viernes 12 de septiembre de 2025 la iglesia católica conmemora el santo de Albeo de Emly, Autónomo de Bitinia, Curonato obispo, Francisco Chóe Kyong-hwam, Guido de Anderlech, Poncio de Serrancolin. Aunque el día de hoy es conocido por Santa Dulce Nombre de María y con el que la religión católica hace homenaje a personas en España.

Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan festejar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es celebrar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos eco en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún disfrutan de manera activa este día.

Hoy, viernes, 12 septiembre 2025 son muchos los santos y santas que se festejan con motivo de esta tradición cristiana que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria. Descubre en ABC todos los nombres del santoral que se celebran justo hoy.

Martirologio Romano es el nombre que recibe el catálogo del cual, hoy día se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, alimentándose de nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano.

Onomástica de hoy 12 de septiembre

Además de la festividad de Santa Dulce Nombre de María, que celebramos hoy, en la Iglesia católica se conmemoran otras onomásticas. Esto es debido al gran número de santos que, a través de los siglos de historia, se han ido ganando esta distinción. Por este motivo hoy, 12 de septiembre también celebramos:

Santos de hoy Albeo de Emly

Autónomo de Bitinia

Curonato obispo

Francisco Chóe Kyong-hwam

Guido de Anderlech

Poncio de Serrancolin

