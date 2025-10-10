Suscribete a
San Tomás de Villanueva

¿Sabes qué santos se celebran hoy, viernes 10 de octubre? Consulta el santoral

¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy
viernes, 10 de octubre del 2025 tiene lugar el Santo de San Tomás de Villanueva entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Tomás de Villanueva, fraile agustino español, adoptó el nombre de Villanueva de los Infantes en honor al ... lugar natal de sus padres, aunque su verdadero nombre era Tomás García Martínez. Ingresó en la Orden de Ermitaños de San Agustín en Salamanca en 1516 y, de forma notable, fue ordenado sacerdote tan solo dos años después. A lo largo de su vida religiosa, desempeñó funciones como prior en diversos conventos y fue visitador provincial en Andalucía y Castilla. En 1544, fue nombrado arzobispo de Valencia, donde impulsó profundas reformas en el clero con el objetivo de fortalecer la vida espiritual de los fieles, atender a los más necesitados y mejorar la formación de los sacerdotes. Para ello, fundó el Colegio de la Presentación. San Tomás de Villanueva falleció el 8 de septiembre de 1555, a causa de una angina de pecho, y fue sepultado en la Capilla Mayor de la Catedral de Salamanca.

