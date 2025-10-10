¿Sabes qué santos se celebran hoy, viernes 10 de octubre? Consulta el santoral

viernes, 10 de octubre del 2025 tiene lugar el Santo de San Tomás de Villanueva entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Tomás de Villanueva, fraile agustino español, adoptó el nombre de Villanueva de los Infantes en honor al ... lugar natal de sus padres, aunque su verdadero nombre era Tomás García Martínez. Ingresó en la Orden de Ermitaños de San Agustín en Salamanca en 1516 y, de forma notable, fue ordenado sacerdote tan solo dos años después. A lo largo de su vida religiosa, desempeñó funciones como prior en diversos conventos y fue visitador provincial en Andalucía y Castilla. En 1544, fue nombrado arzobispo de Valencia, donde impulsó profundas reformas en el clero con el objetivo de fortalecer la vida espiritual de los fieles, atender a los más necesitados y mejorar la formación de los sacerdotes. Para ello, fundó el Colegio de la Presentación. San Tomás de Villanueva falleció el 8 de septiembre de 1555, a causa de una angina de pecho, y fue sepultado en la Capilla Mayor de la Catedral de Salamanca.

Hoy, son las personas que celebrarán su Santo. La Iglesia católica conmemora San Tomás de Villanueva, en este viernes 10 de octubre de 2025. Pero, además Cerbonio de Populonia, Claro de Nantes, Eulampio de Nicomedia, Gereón y compañeros, Juan de Bridlington, Paulino de Rochester, Pinito de Cnosos, Eulampia de Nicomedia, Tanca de Ramerude y Telquilde de Jouarre también tienen protagonismo en el día de hoy. Los santos que se celebran hoy están recogidos en el Martirologio Romano y de ahí es de donde se extraen de manera oficial. Se trata de un libro que el Vaticano va actualizando para incluir las canonizaciones que tienen lugar cada año. Aquí mismo podrás consultar la lista completa del santoral que podemos celebrar hoy viernes, 10 octubre 2025 en referencia a la tradición cristiana que tiene que ver con España. Descubre quienes son los santos o santas a los que puedes felicitar hoy, en ABC.es. ¿Qué significado tiene en nuestros días conmemorar el santoral? Desde hace centenares de años la Iglesia católica dispuso un día en el calendario para recordar la festividad de cada uno de los santos. En cada uno de los 365 días que encontramos en un año podemos conmemorar la vida ejemplar de estos cristianos y cuyo testimonio de fe llega hasta nuestros días. Santos de hoy 10 de octubre Además de la festividad de San Tomás de Villanueva, que celebramos hoy, en la Iglesia católica se conmemoran otras onomásticas. Esto es debido al gran número de santos que, a través de los siglos de historia, se han ido ganando esta distinción. Por este motivo hoy, 10 de octubre también celebramos: Santos de hoy Cerbonio de Populonia

Claro de Nantes

Eulampio de Nicomedia

Gereón y compañeros

Juan de Bridlington

Paulino de Rochester

Pinito de Cnosos

Eulampia de Nicomedia

Tanca de Ramerude y Telquilde de Jouarre © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

