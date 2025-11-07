Suscribete a
San Ernesto

¿Sabes qué santos se celebran hoy, viernes 7 de noviembre? Consulta el santoral

San Ernesto se celebra en el día de hoy, viernes 7 de noviembre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Ernesto, mártir de origen alemán, fue abad del monasterio de Zwiefalten entre los años 1141 y 1146. Tras dejar ... su cargo, decidió unirse a la Segunda Cruzada, impulsada por san Bernardo de Claraval y liderada por figuras como Otón de Freising y el emperador Conrado III. El objetivo de esta expedición era llevar la fe cristiana a tierras de Persia y Arabia. Sin embargo, durante el trayecto hacia Jerusalén, San Ernesto fue capturado por fuerzas musulmanas y trasladado a La Meca. Allí, al rehusarse a renunciar a su fe cristiana y convertirse al islam, sufrió crueles torturas y fue finalmente ejecutado, entregando su vida por la fidelidad a Cristo y convirtiéndose en mártir.

