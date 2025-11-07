¿Sabes qué santos se celebran hoy, viernes 7 de noviembre? Consulta el santoral

San Ernesto se celebra en el día de hoy, viernes 7 de noviembre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Ernesto, mártir de origen alemán, fue abad del monasterio de Zwiefalten entre los años 1141 y 1146. Tras dejar ... su cargo, decidió unirse a la Segunda Cruzada, impulsada por san Bernardo de Claraval y liderada por figuras como Otón de Freising y el emperador Conrado III. El objetivo de esta expedición era llevar la fe cristiana a tierras de Persia y Arabia. Sin embargo, durante el trayecto hacia Jerusalén, San Ernesto fue capturado por fuerzas musulmanas y trasladado a La Meca. Allí, al rehusarse a renunciar a su fe cristiana y convertirse al islam, sufrió crueles torturas y fue finalmente ejecutado, entregando su vida por la fidelidad a Cristo y convirtiéndose en mártir.

Hoy, San Ernesto, la Iglesia católica celebra la onomástica de Amaranto de Albi, Atenodoro de Neocesarea, Baldo de Tours, Cungaro de Congresbury, Engelberto de Colonia, Florencio de Estrasburgo, Herculano de Perugia, Hierón, Lázaro estilita, Pedro Wu Guosheng, Prosdócimo de Padua. En este viernes 7 de noviembre de 2025 es conocido por San Ernesto y son las personas que podrán celebrar este día. Los nombres de los cuales hoy viernes, 7 noviembre 2025 conmemoramos su santo se obtienen del Martirologio Romano. Este catálogo reúne y va añadiendo nuevos santos tras la canonización de estos. Cada cierto tiempo, el Vaticano añade nuevos nombres al Martirologio Romano y así se completa la lista. ¿Por qué festejamos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la fe cristiana y conmemora la vida de una persona relevante dentro de la Iglesia Católica que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo necesitaban. Aquí mismo podrás consultar la lista completa del santoral que podemos conmemorar hoy viernes, 7 noviembre 2025 en referencia a la tradición cristiana que tiene que ver con España. Descubre quienes son los santos o santas a los que puedes felicitar hoy, en ABC.es. ¿Qué santos se celebran hoy 7 de noviembre? En la Iglesia Católica el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se celebran varias onomásticas en el mismo día. Hoy, 7 de noviembre las personas que se llamen Amaranto de Albi, Atenodoro de Neocesarea, Baldo de Tours, Cungaro de Congresbury, Engelberto de Colonia, Florencio de Estrasburgo, Herculano de Perugia, Hierón, Lázaro estilita, Pedro Wu Guosheng, Prosdócimo de Padua celebran su santo gracias a: Santos de hoy Amaranto de Albi

Atenodoro de Neocesarea

Baldo de Tours

Cungaro de Congresbury

Engelberto de Colonia

Florencio de Estrasburgo

Herculano de Perugia

Hierón

Lázaro estilita

Pedro Wu Guosheng

Prosdócimo de Padua © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Santoral