¿Sabes qué santos se celebran hoy, viernes 5 de septiembre? Consulta el santoral

Santa Teresa de Calculta se celebra en el día de hoy, viernes 5 de septiembre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Santa Teresa de Calcuta ingresó a las Hermanas de Loreto a los 18 años, motivada por su vocación misionera. Pronto viajó a la India y se estableció en Calcuta, donde inició su trabajo educativo en la Escuela St. Mary, atendiendo principalmente a niñas. Más adelante, fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad, cuyo propósito era servir a los más pobres y necesitados. Tras varios encuentros con el Papa Juan Pablo II, decidió regresar a Calcuta, donde pasó sus últimos días. Murió el 5 de septiembre de 1997, dejando un legado de entrega y amor al prójimo.

En este viernes 5 de septiembre de 2025 la iglesia católica celebra el santo de Alperto de Tortona, Bertino de Sithin, Lorenzo Giustiniani, Quinto de Capua, Raíssa. Aunque el día de hoy es conocido por Santa Teresa de Calculta y con el que la religión cristiana hace homenaje a personas en España.

El Martirologio Romano enumera los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de enciclopedia que el Vaticano va actualizando mediante la admisión de nuevos santos tras la canonización.

A continuación encontrarás una lista de los santos o santas que se corresponden con el día de hoy viernes, 5 septiembre 2025, de acuerdo a nuestra tradición hispana y las fechas de celebración de las festividades católicas, todos ellos relacionados con sucesos de la vida de Jesús y la historia de la iglesia.

Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan festejar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es conmemorar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos trascendencia en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún celebran de manera activa este día.

¿Qué santos se celebran hoy 5 de septiembre?

El santoral es mucho más amplio para cada día. En el día de hoy no solo es Santa Teresa de Calculta sino que también conmemoramos la onomástica de:

Santos de hoy Alperto de Tortona

Bertino de Sithin

Lorenzo Giustiniani

Quinto de Capua

Raíssa

