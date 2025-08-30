¿Sabes qué santos se celebran hoy, sábado 30 de agosto? Consulta el santoral

San Agilo se celebra en el día de hoy, sábado 30 de agosto del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Agilo, monje francés y discípulo destacado de San Columbano, dedicó su vida con fervor a la misión de evangelizar a las tribus bárbaras. Su entrega y compromiso con la difusión del mensaje cristiano lo convierten en un ejemplo de santidad dentro de la Iglesia Católica. Reconocido por su servicio a Dios y al prójimo, San Agilo dejó un legado que sigue inspirando la transformación de vidas y comunidades a través de la fe. Su festividad es celebrada en reconocimiento a su vida santa y su aporte a la expansión del cristianismo.

Hoy, son las personas que celebrarán su Santo. La Iglesia católica conmemora San Agilo, en este sábado 30 de agosto de 2025. Pero, además Bononio, Fantino el Joven, Fiacrio de Breuil, Gaudencia mártir, Pamaquio, Pedro de Trevi, Rosa de Lima también tienen importancia en el día de hoy.

Hoy, sábado, 30 agosto 2025 son muchos los santos y santas que se festejan con motivo de esta tradición católica que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria.

Martirologio Romano es el nombre que recibe el enciclopedia del cual, en nuestros días se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, añadiendo nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano.

¿Por qué conmemoramos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la religión católica y conmemora la vida de una persona relevante dentro de la religión católica que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo precisaban.

Santoral de hoy 30 de agosto

Aunque la conmemoración de hoy sea San Agilo, el santoral es mucho más grande por lo que hoy también celebran su santo Bononio, Fantino el Joven, Fiacrio de Breuil, Gaudencia mártir, Pamaquio, Pedro de Trevi, Rosa de Lima.

Santos de hoy Bononio

Fantino el Joven

Fiacrio de Breuil

Gaudencia mártir

Pamaquio

Pedro de Trevi

Rosa de Lima

