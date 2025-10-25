Suscribete a
San Frutos de Segovia

¿Qué santo se celebra hoy sábado 25 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Infórmate sobre los santos que se celebran hoy sábado 25 de octubre de 2025. Consulta el santoral para que no se te olvide ninguna felicitación

Hoy, sábado 25 de octubre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Frutos de Segovia, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Frutos de Segovia nació en el año 642, en una época especialmente difícil para el cristianismo ... en la Península Ibérica, marcada por el fin del reino visigodo y la amenaza de la conquista musulmana. A pesar de estos desafíos, se entregó con determinación a la defensa de los valores cristianos durante la era del Califato. Su legado se destacó por la autoría de diversas obras que fueron reconocidas y valoradas por la Iglesia Católica.

