¿Qué santo se celebra hoy sábado 25 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Hoy, sábado 25 de octubre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Frutos de Segovia, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Frutos de Segovia nació en el año 642, en una época especialmente difícil para el cristianismo ... en la Península Ibérica, marcada por el fin del reino visigodo y la amenaza de la conquista musulmana. A pesar de estos desafíos, se entregó con determinación a la defensa de los valores cristianos durante la era del Califato. Su legado se destacó por la autoría de diversas obras que fueron reconocidas y valoradas por la Iglesia Católica.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy sábado 25 de octubre de 2025 es San Frutos de Segovia y en España celebran su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también festejan su santo las personas que se llaman Bernardo Calbó, Crisanto de Roma, Crispín de Soissons, Crispiniano de Soissons, Frontón de Périgeux, Gaudencio de Brescia, Hilaro de Javols, Mauro de Pécs, Miniato de Florencia, Valentín de Sevilla, Daría de Roma y Engracia de Segovia.

Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan celebrar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es festejar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos eco en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún festejan de manera activa este día.

Martirologio Romano es el nombre que recibe el listado del cual, en nuestros días se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, añadiendo nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano.

¿Qué santos se celebran hoy 25 de octubre?

El santoral es mucho más amplio para cada día. En el día de hoy no solo es San Frutos de Segovia sino que también celebramos la onomástica de:

