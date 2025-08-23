¿Sabes qué santos se celebran hoy, sábado 23 de agosto? Consulta el santoral

Santa Rosa de Lima se celebra en el día de hoy, sábado 23 de agosto del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Santa Rosa de Lima fue la primera mujer canonizada en América y es venerada como la patrona de Perú, Filipinas y las Indias Orientales. Desde su juventud, destacó por su profunda devoción y entrega total a Dios. A los veinte años, tomó el hábito de terciaria dominica, comprometiéndose a una vida dedicada a la oración y al servicio. Su amor por Dios se reflejaba en el cuidado amoroso de niños y enfermos, demostrando un corazón lleno de compasión y generosidad.

Hoy, son las personas que festejarán su Santo. La Iglesia católica conmemora Santa Rosa de Lima, en este sábado 23 de agosto de 2025. Pero, además Antonio de Gerace, Arquelao de Ostia, Asterio de Egea, Ciríaco de Ostia, Claudio de Egea, Eugenio de Ardstraw, Flaviano de Autun, Fructuosa mártir, Lupo de Nove, Minervo mártir, Neón de Egea, Tidfil, Zaqueo. también tienen relevancia en el día de hoy.

A continuación encontrarás una lista de los santos o santas que se corresponden con el día de hoy sábado, 23 agosto 2025, de acuerdo a nuestra tradición hispana y las fechas de conmemoración de las festividades cristianas, todos ellos relacionados con acontecimientos de la vida de Jesús y la historia de la iglesia.

El Martirologio Romano enumera los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de catálogo que el Vaticano va actualizando mediante la reposición de nuevos santos tras la canonización.

El día de el homenaje de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición cristiana que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron los tormentos de aquellos que repudiaban la fe católica.

Santoral de hoy 23 de agosto

Aunque la celebración de hoy sea Santa Rosa de Lima, el santoral es mucho más grande por lo que hoy también celebran su santo Antonio de Gerace, Arquelao de Ostia, Asterio de Egea, Ciríaco de Ostia, Claudio de Egea, Eugenio de Ardstraw, Flaviano de Autun, Fructuosa mártir, Lupo de Nove, Minervo mártir, Neón de Egea, Tidfil, Zaqueo.. Esto es debido a que hoy 23 de agosto también es la onomástica de:

Santos de hoy Antonio de Gerace

Arquelao de Ostia

Asterio de Egea

Ciríaco de Ostia

Claudio de Egea

Eugenio de Ardstraw

Flaviano de Autun

Fructuosa mártir

Lupo de Nove

Minervo mártir

Neón de Egea

Tidfil

Zaqueo.

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Más temas:

Santoral