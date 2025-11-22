¿Sabes qué santos se celebran hoy, sábado 22 de noviembre? Consulta el santoral

El Santoral Cristiano celebra hoy, sábado 22 de noviembre del 2025 el Santo de Santa Cecilia de Roma, entre otros.

Santa Cecilia de Roma, de noble origen y nacida en Sicilia, se convirtió al cristianismo y fue martirizada entre los años 180 y 230. ... En España, es venerada como patrona de los poetas, la música y los ciegos, además de ser la protectora de los municipios de Alfafara y Villalán de Campos.

En este sábado 22 de noviembre de 2025 la iglesia católica festeja el santo de Ananías, Apfías, Benigno de Milán, Filemón, Mauro, Miguel de Tver, Pedro Esqueda Ramírez, Pragmacio, Rogerio, Apia. Aunque el día de hoy es conocido por Santa Cecilia de Roma y con el que la religión católica hace homenaje a personas en España.

El día de la fiesta de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición católica que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos importantes que, además, sufrieron las persecuciones de aquellos que repudiaban la fe católica.

Los nombres de los cuales hoy sábado, 22 noviembre 2025 conmemoramos su santo se obtienen del Martirologio Romano. Este manual reúne y va añadiendo nuevos santos tras la canonización de estos. Cada cierto tiempo, el Vaticano añade nuevos nombres al Martirologio Romano y así se completa la lista.

A continuación encontrarás una lista de los santos o santas que se corresponden con el día de hoy sábado, 22 noviembre 2025, de acuerdo a nuestra tradición hispana y las fechas de celebración de las festividades cristianas, todos ellos relacionados con hechos de la vida de Jesús y la historia de la iglesia.

Onomástica de hoy 22 de noviembre

El santoral es mucho más amplio para cada día. En el día de hoy no solo es Santa Cecilia de Roma sino que también conmemoramos la onomástica de:

Santos de hoy Ananías

Apfías

Benigno de Milán

Filemón

Mauro

Miguel de Tver

Pedro Esqueda Ramírez

Pragmacio

Rogerio

Apia

