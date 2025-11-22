¿Sabes qué santos se celebran hoy, sábado 22 de noviembre? Consulta el santoral

Suscribete a
Santa Cecilia de Roma

¿Sabes qué santos se celebran hoy, sábado 22 de noviembre?

Consulta los santos que se celebran hoy sábado 22 de noviembre de 2025. Consulta el santoral para que no se te escape ninguna felicitación

El Santoral Cristiano celebra hoy, sábado 22 de noviembre del 2025 el Santo de Santa Cecilia de Roma, entre otros.

Santa Cecilia de Roma, de noble origen y nacida en Sicilia, se convirtió al cristianismo y fue martirizada entre los años 180 y 230. ... En España, es venerada como patrona de los poetas, la música y los ciegos, además de ser la protectora de los municipios de Alfafara y Villalán de Campos.

