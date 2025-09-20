San Eustaquio de Roma
¿Qué santo se celebra hoy sábado 20 de septiembre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy
El Santoral Cristiano celebra hoy, sábado 20 de septiembre del 2025 el Santo de San Eustaquio de Roma, entre otros.
San Eustaquio de Roma fue un general al servicio del emperador Trajano durante su juventud. Su vida dio un giro radical cuando, en una cacería, tuvo una visión que lo llevó a abrazar el cristianismo. Según la tradición, mientras cazaba, vio a un ciervo que portaba un crucifijo entre sus astas; una luz intensa iluminó el momento y una voz le dijo: "Plácido, ¿por qué me persigues? Deberás padecer mucho por Cristo". Durante las persecuciones ordenadas por el emperador Adriano, San Eustaquio, junto con su esposa Teopista y sus hijos Agapito y Teopisto, fueron martirizados, dejando un legado de entrega y fe inquebrantable.
En este sábado 20 de septiembre de 2025 la iglesia católica conmemora el santo de Andrés Kim Taegön, Clicerio obispo, Dorimedonte de Sínada, Eustaquio de Roma, Juan Carlos Cornay, Adelpreto de Arco, Francisco de Posadas, Lorenzo Han I-hyong . Aunque el día de hoy es conocido por San Eustaquio de Roma y con el que la religión católica hace homenaje a personas en España.
¿Qué significado tiene en nuestros días celebrar el santoral? Desde hace centenares de años la Iglesia católica fijó un día en el calendario para recordar la festividad de cada uno de los santos. En cada uno de los 365 días que encontramos en un año podemos conmemorar la vida ejemplar de estos cristianos y cuyo testimonio de fe llega hasta nuestros días.
El Martirologio Romano recoge los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de catálogo que el Vaticano va actualizando mediante la reposición de nuevos santos tras la canonización.
Onomástica de hoy 20 de septiembre
En la Iglesia Católica el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se celebran varias onomásticas en el mismo día. Hoy, 20 de septiembre las personas que se llamen Andrés Kim Taegön, Clicerio obispo, Dorimedonte de Sínada, Eustaquio de Roma, Juan Carlos Cornay, Adelpreto de Arco, Francisco de Posadas, Lorenzo Han I-hyong celebran su santo gracias a:
Santos de hoy
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
