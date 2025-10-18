¿Qué santo se celebra hoy sábado 18 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

sábado, 18 de octubre del 2025 tiene lugar el Santo de San Lucas Evangelista entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Lucas Evangelista es considerado uno de los escritores cristianos más importantes de la historia. Entre sus contribuciones más ... destacadas se encuentran la redacción del tercer Evangelio y del libro de Los Hechos de los Apóstoles. Aunque su profesión era la medicina, no dudó en poner sus habilidades al servicio de quienes más lo necesitaban, dedicando sus manos al cuidado de los más desfavorecidos.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy sábado 18 de octubre de 2025 es San Lucas Evangelista y en España festejan su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también festejan su santo las personas que se llaman Amable de Riom, Asclepíades de Antioquía y Monón de Nassogne. El Martirologio Romano enumera los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de enciclopedia que el Vaticano va actualizando mediante la reposición de nuevos santos tras la canonización. ¿Por qué festejamos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la religión católica y conmemora la vida de una persona relevante dentro de la fe cristiana que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo precisaban. Aquí mismo podrás consultar la lista completa del santoral que podemos celebrar hoy sábado, 18 octubre 2025 en referencia a la tradición cristiana que tiene que ver con España. Descubre quienes son los santos o santas a los que puedes felicitar hoy, en ABC.es. Onomástica de hoy 18 de octubre En la Iglesia Católica el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se celebran varias onomásticas en el mismo día. Hoy, 18 de octubre las personas que se llamen Amable de Riom, Asclepíades de Antioquía y Monón de Nassogne celebran su santo gracias a: Santos de hoy Amable de Riom

Asclepíades de Antioquía y Monón de Nassogne © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

