San Lucas Evangelista

¿Qué santo se celebra hoy sábado 18 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Descubre el santoral de hoy sábado 18 de octubre de 2025. Descubre si es el santo de alguno de tus seres queridos y conocidos

ABC

sábado, 18 de octubre del 2025 tiene lugar el Santo de San Lucas Evangelista entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Lucas Evangelista es considerado uno de los escritores cristianos más importantes de la historia. Entre sus contribuciones más ... destacadas se encuentran la redacción del tercer Evangelio y del libro de Los Hechos de los Apóstoles. Aunque su profesión era la medicina, no dudó en poner sus habilidades al servicio de quienes más lo necesitaban, dedicando sus manos al cuidado de los más desfavorecidos.

Descarga la app