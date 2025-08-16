¿Sabes qué santos se celebran hoy, sábado 16 de agosto? Consulta el santoral

Hoy, sábado 16 de agosto del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Arsacio, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Arsacio fue un soldado persa que sirvió en el ejército de Licinio. Con el tiempo, sintió un fuerte llamado interior que lo llevó a renunciar a su carrera militar para entregarse por completo a la vida contemplativa en soledad cerca de Nicomedia. Durante su retiro, abrazó con fervor la fe cristiana y se dedicó a profundizar su relación con Dios.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy sábado 16 de agosto de 2025 es San Arsacio y en España celebran su santo.

Los santos que se celebran hoy están recogidos en el Martirologio Romano y de ahí es de donde se extraen de manera oficial. Se trata de un enciclopedia que el Vaticano va actualizando para incluir las canonizaciones que se dan cada año.

¿Qué significado tiene en nuestros días conmemorar el santoral? Desde hace centenares de años la Iglesia católica dispuso un día en el calendario para recordar la festividad de cada uno de los santos. En cada uno de los 365 días que encontramos en un año podemos conmemorar la vida ejemplar de estos cristianos y cuyo testimonio de fe llega hasta nuestros días.

Santos de hoy 16 de agosto

Santos de hoy Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma

Armagilo eremita

Arsacio

Beatriz da Silva

Frambaldo de Le Mans

Esteban I de Hungría

Roque

Rosa Fan Hui

Serena

Teodoro de Sión.

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

