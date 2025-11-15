Suscribete a
ABC Premium

San Alberto Magno

¿Sabes qué santos se celebran hoy, sábado 15 de noviembre? Consulta el santoral

Entérate de quién celebra su santo hoy sábado 15 de noviembre de 2025. Podrás consultar los nombres de los santos del dia de hoy.

¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy
¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy ABC

ABC

San Alberto Magno se celebra en el día de hoy, sábado 15 de noviembre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Alberto Magno fue un obispo católico alemán reconocido por su vasto conocimiento en teología y sus múltiples habilidades ... intelectuales. Inició sus estudios en Padua y se unió a la orden de Santo Domingo de Guzmán, especializándose en filosofía y teología. Fue declarado Doctor de la Iglesia y desempeñó un importante papel como obispo, colaborando estrechamente con la Orden de Predicadores en París, donde se dedicó a la predicación y enseñanza de la Palabra de Dios. Fue maestro de Santo Tomás de Aquino y promovió la integración entre la sabiduría de los santos y el conocimiento de las ciencias humanas y naturales. Aunque aceptó la sede episcopal de Ratisbona, un cargo que no consideraba su verdadera vocación, falleció en 1280 mientras conversaba con sus hermanos en Colonia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app