¿Sabes qué santos se celebran hoy, sábado 15 de noviembre? Consulta el santoral

San Alberto Magno se celebra en el día de hoy, sábado 15 de noviembre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Alberto Magno fue un obispo católico alemán reconocido por su vasto conocimiento en teología y sus múltiples habilidades ... intelectuales. Inició sus estudios en Padua y se unió a la orden de Santo Domingo de Guzmán, especializándose en filosofía y teología. Fue declarado Doctor de la Iglesia y desempeñó un importante papel como obispo, colaborando estrechamente con la Orden de Predicadores en París, donde se dedicó a la predicación y enseñanza de la Palabra de Dios. Fue maestro de Santo Tomás de Aquino y promovió la integración entre la sabiduría de los santos y el conocimiento de las ciencias humanas y naturales. Aunque aceptó la sede episcopal de Ratisbona, un cargo que no consideraba su verdadera vocación, falleció en 1280 mientras conversaba con sus hermanos en Colonia.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy sábado 15 de noviembre de 2025 es San Alberto Magno y en España festejan su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también festejan su onomástica las personas que se llaman Eugenio de Toledo, Desiderio de Cahors, Fidenciano, Fintano de Rheinau, Gurias de Edesa, José Mkasa Balikuddembé, Leopoldo, Maclovio de Alet, Rafael, José Kalinowski, Samonas de Edesa, Sidonio de Rouen. A continuación encontrarás una lista de los santos o santas que se corresponden con el día de hoy sábado, 15 noviembre 2025, de acuerdo a nuestra tradición hispana y las fechas de celebración de las festividades católicas, todos ellos relacionados con sucesos de la vida de Jesús y la historia de la iglesia. ¿Por qué celebramos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la fe cristiana y celebra la vida de una persona relevante dentro de la religión católica que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo necesitaban. El Martirologio Romano recoge los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de libro que el Vaticano va actualizando mediante la admisión de nuevos santos tras la canonización. Onomástica de hoy 15 de noviembre El santoral es mucho más amplio para cada día. En el día de hoy no solo es San Alberto Magno sino que también celebramos la onomástica de: Santos de hoy Eugenio de Toledo

Desiderio de Cahors

Fidenciano

Fintano de Rheinau

Gurias de Edesa

José Mkasa Balikuddembé

Leopoldo

Maclovio de Alet

Rafael

José Kalinowski

Samonas de Edesa

Sidonio de Rouen © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Santoral