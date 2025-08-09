¿Sabes qué santos se celebran hoy, sábado 9 de agosto? Consulta el santoral

sábado, 9 de agosto del 2025 tiene lugar el Santo de Santa Cándida María de Jesús entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

Santa Cándida María de Jesús fue una destacada religiosa española cuyo camino hacia la santidad inició en su adolescencia en Tolosa. En esa etapa, recibió la orientación espiritual del padre jesuita Miguel San José Herranz, cuyas enseñanzas la marcaron profundamente. El legado de Santa Cándida ha dejado una huella perdurable en la historia de la educación y el servicio religioso. Hoy en día, su obra y la misión de las Hijas de Jesús continúan vigentes, extendiendo su espiritualidad y labor en distintas partes del mundo.

Hoy, son las personas que festejarán su Santo. La Iglesia católica conmemora Santa Cándida María de Jesús, en este sábado 9 de agosto de 2025. Pero, además Teresa Benedicta de la Cruz, Fedlimino de Kilmor, Nateo de Achad, Osvaldo de Maserfield, Román el Carcelero también tienen relevancia en el día de hoy.

El día de la fiesta de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición católica que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron las persecuciones de aquellos que repudiaban la fe católica.

Hoy, sábado, 9 agosto 2025 son muchos los santos y santas que se conmemoran con motivo de esta tradición católica que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria.

Martirologio Romano es el nombre que recibe el listado del cual, a día de hoy se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, alimentándose de nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano.

Santoral de hoy 9 de agosto

Además de la conmemoración de Santa Cándida María de Jesús, que celebramos hoy, en la Iglesia católica se conmemoran otras onomásticas. Esto es debido al gran número de santos que, a través de los siglos de historia, se han ido ganando esta distinción. Por este motivo hoy, 9 de agosto también celebramos:

Santos de hoy Teresa Benedicta de la Cruz

Fedlimino de Kilmor

Nateo de Achad

Osvaldo de Maserfield

Román el Carcelero

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

