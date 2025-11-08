San Adeodato o san Diosdado
¿Sabes qué santos se celebran hoy, sábado 8 de noviembre? Consulta el santoral
Descubre quién celebra su santo hoy sábado 8 de noviembre de 2025. Podrás consultar los nombres de los santos del dia de hoy.
Hoy, sábado 8 de noviembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Adeodato o san Diosdado, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.
San Adeodato, también conocido como San Diosdado, fue el 68.º papa de la Iglesia católica. ... Nacido en Roma y hijo de un subdiácono, dedicó más de cuarenta años al servicio sacerdotal antes de ser elegido papa en el año 615. Durante su pontificado, impulsó reformas para recuperar propiedades y cargos que su predecesor, Bonifacio IV, había cedido a comunidades monásticas, fortaleciendo así la estructura eclesiástica. Su pontificado estuvo marcado por tiempos difíciles, como terremotos y epidemias que afectaron gravemente a la ciudad de Roma. A San Adeodato se le atribuye un milagro en el que curó a un leproso besando sus heridas, gesto que simboliza su profunda compasión y fe.
Hoy, San Adeodato o san Diosdado, la Iglesia católica celebra el santo de Claro de Tours, Godofredo de Amiens, Wilehado de Brema. En este sábado 8 de noviembre de 2025 es conocido por San Adeodato o san Diosdado y son las personas que podrán celebrar este día.
¿Qué significado tiene en nuestros días conmemorar el santoral? Desde hace centenares de años la Iglesia católica fijó un día en el calendario para recordar la festividad de cada uno de los santos. En cada uno de los 365 días que encontramos en un año podemos recordar la vida ejemplar de estos cristianos y cuyo testimonio de fe llega hasta nuestros días.
A continuación encontrarás una lista de los santos o santas que se corresponden con el día de hoy sábado, 8 noviembre 2025, de acuerdo a nuestra tradición hispana y las fechas de conmemoración de las festividades católicas, todos ellos relacionados con acontecimientos de la vida de Jesús y la historia de la iglesia.
Los santos que se celebran hoy están recogidos en el Martirologio Romano y de ahí es de donde se extraen de manera oficial. Se trata de un enciclopedia que el Vaticano va actualizando para incluir las canonizaciones que tienen lugar cada año.
Santos de hoy 8 de noviembre
El santoral es mucho más amplio para cada día. En el día de hoy no solo es San Adeodato o san Diosdado sino que también celebramos la onomástica de:
Santos de hoy
-
Claro de Tours
-
Godofredo de Amiens
-
Wilehado de Brema
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
