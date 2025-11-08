Suscribete a
ABC Premium

San Adeodato o san Diosdado

¿Sabes qué santos se celebran hoy, sábado 8 de noviembre? Consulta el santoral

Descubre quién celebra su santo hoy sábado 8 de noviembre de 2025. Podrás consultar los nombres de los santos del dia de hoy.

¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy
¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy ABC

ABC

Hoy, sábado 8 de noviembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Adeodato o san Diosdado, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Adeodato, también conocido como San Diosdado, fue el 68.º papa de la Iglesia católica. ... Nacido en Roma y hijo de un subdiácono, dedicó más de cuarenta años al servicio sacerdotal antes de ser elegido papa en el año 615. Durante su pontificado, impulsó reformas para recuperar propiedades y cargos que su predecesor, Bonifacio IV, había cedido a comunidades monásticas, fortaleciendo así la estructura eclesiástica. Su pontificado estuvo marcado por tiempos difíciles, como terremotos y epidemias que afectaron gravemente a la ciudad de Roma. A San Adeodato se le atribuye un milagro en el que curó a un leproso besando sus heridas, gesto que simboliza su profunda compasión y fe.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app