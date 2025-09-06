¿Sabes qué santos se celebran hoy, sábado 6 de septiembre? Consulta el santoral

San Zacarías se celebra en el día de hoy, sábado 6 de septiembre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Zacarías, profeta del Antiguo Testamento, era familiar de Aarón y esposo de Isabel, pariente de María, madre de Jesús. Fue padre de Juan el Bautista y es reconocido por anunciar la futura restauración del pueblo hebreo en la Tierra Prometida.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy sábado 6 de septiembre de 2025 es San Zacarías y en España festejan su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también celebran su santo las personas que se llaman Bega, Cagnoaldo, Eleuterio de Spoleto, Magno de Füssen, Onesíforo, Porfirio de Éfeso.

Martirologio Romano es el nombre que recibe el enciclopedia del cual, hoy día se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, alimentándose de nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano.

El día de la festividad de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición católica que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? La religión cristiana ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron las persecuciones de aquellos que repudiaban la fe católica.

Onomástica de hoy 6 de septiembre

Además de la conmemoración de San Zacarías, que celebramos hoy, en la Iglesia católica se conmemoran otras onomásticas. Esto es debido al gran número de santos que, a través de los siglos de historia, se han ido ganando esta distinción. Por este motivo hoy, 6 de septiembre también celebramos:

Santos de hoy Bega

Cagnoaldo

Eleuterio de Spoleto

Magno de Füssen

Onesíforo

Porfirio de Éfeso

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

