¿Qué santo se celebra hoy sábado 1 de noviembre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

Todos los Santos se celebra en el día de hoy, sábado 1 de noviembre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

El Día de Todos los Santos es una festividad cristiana dedicada a honrar a todos aquellos que, después de ... haber pasado por el purgatorio, han sido plenamente santificados y gozan de la visión beatífica. Esta celebración conmemora a quienes ya disfrutan de la vida eterna en la presencia de Dios.

Hoy, Todos los Santos, la Iglesia católica festeja el santo de Audomaro de Théouranne, Austremonio de Avernia, Benigno de Dijón, Cesáreo de Tarracina, Licinio de Anjou, Magno de Milán, Marcelo de París, Maturino de Larchant, Pedro del Barco, Rómulo de Bourges, Severino de Tívoli, Vigor de Bayeux y Cirenia mártir. En este sábado 1 de noviembre de 2025 es conocido por Todos los Santos y son las personas que podrán celebrar este día.

Hoy, sábado, 1 noviembre 2025 son muchos los santos y santas que se festejan con motivo de esta tradición cristiana que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria. Descubre en ABC todos los nombres del santoral que se celebran justo hoy.

Los santos que se celebran hoy están recogidos en el Martirologio Romano y de ahí es de donde se extraen de manera oficial. Se trata de un catálogo que el Vaticano va actualizando para incluir las canonizaciones que hay cada año.

El día de la fiesta de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición católica que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? La religión cristiana ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos importantes que, además, sufrieron los tormentos de aquellos que repudiaban la fe católica.

Onomástica de hoy 1 de noviembre

El santoral es mucho más amplio para cada día. En el día de hoy no solo es Todos los Santos sino que también conmemoramos la onomástica de:

Santos de hoy Audomaro de Théouranne

Austremonio de Avernia

Benigno de Dijón

Cesáreo de Tarracina

Licinio de Anjou

Magno de Milán

Marcelo de París

Maturino de Larchant

Pedro del Barco

Rómulo de Bourges

Severino de Tívoli

Vigor de Bayeux y Cirenia mártir

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)