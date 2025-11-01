Suscribete a
¿Qué santo se celebra hoy sábado 1 de noviembre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

Todos los Santos se celebra en el día de hoy, sábado 1 de noviembre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

El Día de Todos los Santos es una festividad cristiana dedicada a honrar a todos aquellos que, después de ... haber pasado por el purgatorio, han sido plenamente santificados y gozan de la visión beatífica. Esta celebración conmemora a quienes ya disfrutan de la vida eterna en la presencia de Dios.

