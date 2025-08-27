¿Qué santos se celebran hoy? Descubre el santoral del miércoles 27 de agosto

Hoy, miércoles 27 de agosto del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de Santa Mónica, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

Santa Mónica, originaria de Tagaste, cerca de la antigua Cartago, fue la madre de San Agustín. Desde su juventud, experimentó una profunda inclinación hacia la vida de oración y devoción espiritual. Es venerada en la Iglesia como un símbolo de fe firme y amor maternal. Su dedicación constante en la oración y su firme esperanza en la conversión de su hijo son un ejemplo para padres y madres que desean el bienestar espiritual de sus familiares. Santa Mónica representa el poder de la oración persistente y el amor incondicional en el camino hacia Dios y en el cuidado de quienes amamos.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy miércoles 27 de agosto de 2025 es Santa Mónica y en España festejan su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también celebran su santo las personas que se llaman Antusa mártir, David Lewis, Gebhardo de Constancia, Guarino de Sión, Juan de Pavía, Licerio de Couserans, Narno de Bérgamo, Poemeno de Tebaida, Rufo de Capua..

El Martirologio Romano recoge los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de catálogo que el Vaticano va actualizando mediante la reposición de nuevos santos tras la canonización.

Hoy, miércoles, 27 agosto 2025 son muchos los santos y santas que se celebran con motivo de esta tradición cristiana que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria. Descubre en ABC todos los nombres del santoral que se celebran justo hoy.

Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan celebrar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es celebrar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos eco en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún festejan de manera activa este día.

Onomástica de hoy 27 de agosto

El santoral es mucho más amplio para cada día. En el día de hoy no solo es Santa Mónica sino que también conmemoramos la onomástica de:

Santos de hoy Antusa mártir

David Lewis

Gebhardo de Constancia

Guarino de Sión

Juan de Pavía

Licerio de Couserans

Narno de Bérgamo

Poemeno de Tebaida

Rufo de Capua.

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Más temas:

Santoral