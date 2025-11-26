San Silvestre Gozzolini
¿Qué santos se celebran hoy? Conoce el santoral del miércoles 26 de noviembre
¿Quieres saber el santoral de hoy miércoles 26 de noviembre de 2025? Consulta los santos de hoy para que no se te olvide ninguna felicitación
miércoles, 26 de noviembre del 2025 tiene lugar el Santo de San Silvestre Gozzolini entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.
San Silvestre inició sus estudios en derecho en Padua y Bolonia, pero pronto comprendió que no era su verdadera ... vocación, lo que generó cierto desencanto en su familia, especialmente en su padre. Decidió entonces dedicarse a la teología y fue ordenado sacerdote. Más tarde, fue nombrado canónigo en la catedral, dedicando su vida a la caridad y al apostolado. Tras un periodo de retiro en la montaña, comenzó a formar una comunidad a su alrededor. Finalmente, fundó el monasterio benedictino de Montafano, que se convirtió en el origen del movimiento de los monjes silvestrinos
La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy miércoles 26 de noviembre de 2025 es San Silvestre Gozzolini y en España celebran su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también conmemoran su santo las personas que se llaman Alipio, Amador, Amonio, Básolo de Reims, Belino, Conrado, Didio, Esiquio, Estyliano, Fausto, Juan Berchmans, Leonardo de Porto Maurizio, Nicón, Pacomio, Siricio, Teodoro, Domingo Nguyen Van Xuyên, Tomás Dinh Viét Du .
Aquí mismo podrás consultar la lista completa del santoral que podemos conmemorar hoy miércoles, 26 noviembre 2025 en referencia a la tradición cristiana que tiene que ver con España. Descubre quienes son los santos o santas a los que puedes felicitar hoy, en ABC.es.
Martirologio Romano es el nombre que recibe el enciclopedia del cual, a día de hoy se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, alimentándose de nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano.
¿Qué significado tiene en nuestros días festejar el santoral? Desde hace centenares de años la Iglesia católica dispuso un día en el calendario para recordar la festividad de cada uno de los santos. En cada uno de los 365 días que encontramos en un año podemos conmemorar la vida ejemplar de estos cristianos y cuyo testimonio de fe llega hasta nuestros días.
Santos de hoy 26 de noviembre
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
