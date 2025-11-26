Suscribete a
San Silvestre Gozzolini

¿Qué santos se celebran hoy? Conoce el santoral del miércoles 26 de noviembre

¿Quieres saber el santoral de hoy miércoles 26 de noviembre de 2025? Consulta los santos de hoy para que no se te olvide ninguna felicitación

ABC

miércoles, 26 de noviembre del 2025 tiene lugar el Santo de San Silvestre Gozzolini entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Silvestre inició sus estudios en derecho en Padua y Bolonia, pero pronto comprendió que no era su verdadera ... vocación, lo que generó cierto desencanto en su familia, especialmente en su padre. Decidió entonces dedicarse a la teología y fue ordenado sacerdote. Más tarde, fue nombrado canónigo en la catedral, dedicando su vida a la caridad y al apostolado. Tras un periodo de retiro en la montaña, comenzó a formar una comunidad a su alrededor. Finalmente, fundó el monasterio benedictino de Montafano, que se convirtió en el origen del movimiento de los monjes silvestrinos

