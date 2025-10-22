¿Sabes qué santos se celebran hoy, miércoles 22 de octubre? Consulta el santoral

San Juan Pablo II Papa se celebra en el día de hoy, miércoles 22 de octubre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Juan Pablo II, nacido en Polonia en 1920 con el nombre de Karol Jozef Wojtyla, enfrentó ... los difíciles primeros días de la ocupación nazi trabajando en una cantera para evitar ser deportado a Alemania. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, continuó su formación en el seminario y fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946. Treinta y dos años después, fue elegido Papa, tomando el nombre de Juan Pablo II. Su profundo amor por la humanidad, su carisma y su capacidad para el diálogo lo convirtieron en uno de los Pontífices más queridos en la historia de la Iglesia. Falleció el 2 de abril de 2005, a los 85 años.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy miércoles 22 de octubre de 2025 es San Juan Pablo II Papa y en España celebran su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también festejan su santo las personas que se llaman Abercio de Hierápolis, Benito de Massérac, Donato Scoto, Leotadio de Auch, Lupencio de Chalons, Malón de Rouen, Marcos de Jerusalén, Moderano de Berceto, Valerio de Langres, Verecundo obispo, Alodia de Huesca, Córdula y Nunilona de Huesca. Los santos que se celebran hoy están recogidos en el Martirologio Romano y de ahí es de donde se extraen de manera oficial. Se trata de un catálogo que el Vaticano va actualizando para incluir las canonizaciones que hay cada año. Aquí mismo podrás consultar la lista completa del santoral que podemos celebrar hoy miércoles, 22 octubre 2025 en referencia a la tradición cristiana que tiene que ver con España. Descubre quienes son los santos o santas a los que puedes felicitar hoy, en ABC.es. El día de el homenaje de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición católica que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? La religión cristiana ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron las persecuciones de aquellos que repudiaban la fe católica. ¿Qué santos se celebran hoy 22 de octubre? En la Iglesia Católica el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se celebran varias onomásticas en el mismo día. Hoy, 22 de octubre las personas que se llamen Abercio de Hierápolis, Benito de Massérac, Donato Scoto, Leotadio de Auch, Lupencio de Chalons, Malón de Rouen, Marcos de Jerusalén, Moderano de Berceto, Valerio de Langres, Verecundo obispo, Alodia de Huesca, Córdula y Nunilona de Huesca celebran su santo gracias a: Santos de hoy Abercio de Hierápolis

Benito de Massérac

Donato Scoto

Leotadio de Auch

Lupencio de Chalons

Malón de Rouen

Marcos de Jerusalén

Moderano de Berceto

Valerio de Langres

Verecundo obispo

Alodia de Huesca

Córdula y Nunilona de Huesca © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Santoral