miércoles 22 de octubre

San Juan Pablo II Papa

¿Sabes qué santos se celebran hoy, miércoles 22 de octubre? Consulta el santoral

Entérate de quién celebra su santo hoy miércoles 22 de octubre de 2025. Podrás consultar los nombres de los santos del dia de hoy.

San Juan Pablo II Papa se celebra en el día de hoy, miércoles 22 de octubre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Juan Pablo II, nacido en Polonia en 1920 con el nombre de Karol Jozef Wojtyla, enfrentó ... los difíciles primeros días de la ocupación nazi trabajando en una cantera para evitar ser deportado a Alemania. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, continuó su formación en el seminario y fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946. Treinta y dos años después, fue elegido Papa, tomando el nombre de Juan Pablo II. Su profundo amor por la humanidad, su carisma y su capacidad para el diálogo lo convirtieron en uno de los Pontífices más queridos en la historia de la Iglesia. Falleció el 2 de abril de 2005, a los 85 años.

