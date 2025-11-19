Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este miércoles 19 de noviembre

Santo Profesta Abdías

¿Qué santos se celebran hoy? Descubre el santoral del miércoles 19 de noviembre

Descubre el santoral de hoy miércoles 19 de noviembre de 2025. Descubre si es el santo de alguno de tus seres queridos y conocidos

¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy
¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy ABC

ABC

miércoles, 19 de noviembre del 2025 tiene lugar el Santo de Santo Profesta Abdías entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

El Santo Profeta Abdías, considerado el cuarto de los profetas menores, es autor del libro profético más breve de ... la Biblia. En sus escritos se manifiesta un marcado sentimiento nacionalista surgido tras el exilio, junto con una profunda animosidad hacia el pueblo edomita, que celebró la caída de Jerusalén. Los edomitas llegaron a simbolizar, para Abdías, a los enemigos del pueblo de Dios. Su nombre, Abdías, significa "siervo de Dios".

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app