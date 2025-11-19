¿Qué santos se celebran hoy? Descubre el santoral del miércoles 19 de noviembre

miércoles, 19 de noviembre del 2025 tiene lugar el Santo de Santo Profesta Abdías entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

El Santo Profeta Abdías, considerado el cuarto de los profetas menores, es autor del libro profético más breve de ... la Biblia. En sus escritos se manifiesta un marcado sentimiento nacionalista surgido tras el exilio, junto con una profunda animosidad hacia el pueblo edomita, que celebró la caída de Jerusalén. Los edomitas llegaron a simbolizar, para Abdías, a los enemigos del pueblo de Dios. Su nombre, Abdías, significa "siervo de Dios".

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy miércoles 19 de noviembre de 2025 es Santo Profesta Abdías y en España celebran su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también conmemoran su santo las personas que se llaman Azas, Bárlaam, Eudón de Le Puy, Federico Jansoone, Máximo de Cesarea, Simón, Matilde de Hackeborn .

¿Por qué celebramos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la fe cristiana y conmemora la vida de una persona relevante dentro de la religión católica que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo precisaban.

A continuación encontrarás una lista de los santos o santas que se corresponden con el día de hoy miércoles, 19 noviembre 2025, de acuerdo a nuestra tradición hispana y las fechas de celebración de las festividades cristianas, todos ellos relacionados con sucesos de la vida de Jesús y la historia de la iglesia.

Los santos que se celebran hoy están recogidos en el Martirologio Romano y de ahí es de donde se extraen de manera oficial. Se trata de un catálogo que el Vaticano va actualizando para incluir las canonizaciones que hay cada año.

Santos de hoy 19 de noviembre

Además de la celebración de Santo Profesta Abdías, que celebramos hoy, en la Iglesia católica se conmemoran otras onomásticas. Esto es debido al gran número de santos que, a través de los siglos de historia, se han ido ganando esta distinción. Por este motivo hoy, 19 de noviembre también celebramos:

