¿Qué santo se celebra hoy miércoles 17 de septiembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Hoy, miércoles 17 de septiembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Roberto Belarmino, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Roberto Belarmino fue un influyente teólogo jesuita y una de las figuras más destacadas de la Contrarreforma. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1560 y se formó en filosofía y teología en el Colegio Romano, donde más tarde también enseñaría. Su obra más célebre, *Controversias del Cristianismo contra los herejes de este tiempo*, publicada en 1613, fue fundamental en la defensa doctrinal de la Iglesia Católica frente a los reformadores protestantes. Dotado de gran rigor intelectual y espíritu pastoral, su legado teológico fue reconocido oficialmente cuando el Papa Pío XI lo canonizó y lo nombró Doctor de la Iglesia en el siglo XX.

Hoy, San Roberto Belarmino, la Iglesia católica celebra la onomástica de Adriana de Frisia, Hildegarda de Bingen, Francisco María de Camporosso, Lamberto de Lieja, Manuel Nguyen Van Trieu, Pedro Arbués, Reinaldo de Mélinais, Rodingo de Argona, Sátiro de Milán, Columba de Córdoba. En este miércoles 17 de septiembre de 2025 es conocido por San Roberto Belarmino y son las personas que podrán celebrar este día.

El día de la fiesta de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición católica que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron las persecuciones de aquellos que repudiaban la fe católica.

Hoy, miércoles, 17 septiembre 2025 son muchos los santos y santas que se festejan con motivo de esta tradición cristiana que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria. Descubre en ABC todos los nombres del santoral que se celebran justo hoy.

Los nombres de los cuales hoy miércoles, 17 septiembre 2025 conmemoramos su santo se obtienen del Martirologio Romano. Este catálogo reúne y va actualizando nuevos santos tras la canonización de estos. Cada cierto tiempo, el Vaticano añade nuevos nombres al Martirologio Romano y así se completa la lista.

Santos de hoy 17 de septiembre

Aunque la celebración de hoy sea San Roberto Belarmino, el santoral es mucho más grande por lo que hoy también conmemoran su santo Adriana de Frisia, Hildegarda de Bingen, Francisco María de Camporosso, Lamberto de Lieja, Manuel Nguyen Van Trieu, Pedro Arbués, Reinaldo de Mélinais, Rodingo de Argona, Sátiro de Milán, Columba de Córdoba. Esto es debido a que hoy 17 de septiembre también es la onomástica de:

Santos de hoy Adriana de Frisia

Hildegarda de Bingen

Francisco María de Camporosso

Lamberto de Lieja

Manuel Nguyen Van Trieu

Pedro Arbués

Reinaldo de Mélinais

Rodingo de Argona

Sátiro de Milán

Columba de Córdoba

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Más temas:

Santoral