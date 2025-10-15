¿Qué santo se celebra hoy miércoles 15 de octubre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

Hoy, miércoles 15 de octubre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de Santa Teresa de Jesús, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

Santa Teresa de Jesús nació en Ávila el 28 de marzo de 1515. Junto a San Juan ... de la Cruz, desempeñó un papel fundamental en la reforma del Carmelo. A los 45 años, fundó el convento de San José en Ávila, que marcó el inicio de la creación de quince Carmelos en toda España. Su legado perdura gracias a sus valiosas obras escritas, las cuales son consideradas una guía esencial para la oración y los valores cristianos.

Hoy, son las personas que celebrarán su Santo. La Iglesia católica conmemora Santa Teresa de Jesús, en este miércoles 15 de octubre de 2025. Pero, además Barses de Edesa, Severo de Tréveris, Magdalena de Nagasaki y Tecla de Kitzingen también tienen importancia en el día de hoy.

El día de el homenaje de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición cristiana que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron los tormentos de aquellos que repudiaban la fe católica.

Los santos que se celebran hoy están recogidos en el Martirologio Romano y de ahí es de donde se extraen de manera oficial. Se trata de un catálogo que el Vaticano va actualizando para incluir las canonizaciones que hay cada año.

Onomástica de hoy 15 de octubre

Aunque la festividad de hoy sea Santa Teresa de Jesús, el santoral es mucho más grande por lo que hoy también festejan su santo Barses de Edesa, Severo de Tréveris, Magdalena de Nagasaki y Tecla de Kitzingen. Esto es debido a que hoy 15 de octubre también es la onomástica de:

Santos de hoy Barses de Edesa

Severo de Tréveris

Magdalena de Nagasaki y Tecla de Kitzingen

