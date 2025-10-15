Suscribete a
Santa Teresa de Jesús

¿Qué santo se celebra hoy miércoles 15 de octubre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

Consulta el santoral de hoy miércoles 15 de octubre de 2025. Descubre si es el santo de alguno de tus seres queridos y conocidos

Hoy, miércoles 15 de octubre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de Santa Teresa de Jesús, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

Santa Teresa de Jesús nació en Ávila el 28 de marzo de 1515. Junto a San Juan ... de la Cruz, desempeñó un papel fundamental en la reforma del Carmelo. A los 45 años, fundó el convento de San José en Ávila, que marcó el inicio de la creación de quince Carmelos en toda España. Su legado perdura gracias a sus valiosas obras escritas, las cuales son consideradas una guía esencial para la oración y los valores cristianos.

