¿Qué santos se celebran hoy? Conoce el santoral del miércoles 12 de noviembre

Hoy, miércoles 12 de noviembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Emiliano de la Cogolla, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Emiliano de la Cogolla, también conocido como San Millán, fue un presbítero y ermitaño español ... del siglo V. Después de dedicar veinte años a la vida pastoral, decidió retirarse a las montañas de la región riojana, cerca de Logroño, donde llevó una vida eremítica caracterizada por la austeridad. Debido a su fama como profeta y su gran generosidad con los más necesitados, el obispo Dídimo de Tarazona lo ordenó sacerdote en su pueblo natal, Berdejo. San Emiliano ejerció su ministerio durante tres años antes de regresar a las cuevas de Aidillo, lugar donde posteriormente se fundó el Monasterio de Suso. Allí falleció a la avanzada edad de 101 años.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy miércoles 12 de noviembre de 2025 es San Emiliano de la Cogolla y en España festejan su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también conmemoran su santo las personas que se llaman Cuniberto de Colonia, Hesiquio de Vienne, Josafat Kuncewicz, Labuino de Daventer, Macario de Maleo, Margarito Flores, Nilo de Ancira, Agustina Pietrantoni. Martirologio Romano es el nombre que recibe el listado del cual, en nuestros días se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, alimentándose de nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano. Hoy, miércoles, 12 noviembre 2025 son muchos los santos y santas que se festejan con motivo de esta tradición cristiana que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria. Descubre en ABC todos los nombres del santoral que se celebran justo hoy. ¿Qué significado tiene en nuestros días festejar el santoral? Desde hace centenares de años la Iglesia católica fijó un día en el calendario para recordar la festividad de cada uno de los santos. En cada uno de los 365 días que encontramos en un año podemos celebrar la vida ejemplar de estos cristianos y cuyo testimonio de fe llega hasta nuestros días. Santos de hoy 12 de noviembre El santoral es mucho más amplio para cada día. En el día de hoy no solo es San Emiliano de la Cogolla sino que también celebramos la onomástica de: Santos de hoy Cuniberto de Colonia

