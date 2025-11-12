Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este miércoles 12 de noviembre
Sorteo
Consulta los números premiados en el Sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE

San Emiliano de la Cogolla

¿Qué santos se celebran hoy? Conoce el santoral del miércoles 12 de noviembre

Entérate de los santos que se celebran hoy miércoles 12 de noviembre de 2025. Consulta el santoral para que no se te olvide ninguna felicitación

¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy
¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy ABC

ABC

Hoy, miércoles 12 de noviembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Emiliano de la Cogolla, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Emiliano de la Cogolla, también conocido como San Millán, fue un presbítero y ermitaño español ... del siglo V. Después de dedicar veinte años a la vida pastoral, decidió retirarse a las montañas de la región riojana, cerca de Logroño, donde llevó una vida eremítica caracterizada por la austeridad. Debido a su fama como profeta y su gran generosidad con los más necesitados, el obispo Dídimo de Tarazona lo ordenó sacerdote en su pueblo natal, Berdejo. San Emiliano ejerció su ministerio durante tres años antes de regresar a las cuevas de Aidillo, lugar donde posteriormente se fundó el Monasterio de Suso. Allí falleció a la avanzada edad de 101 años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app