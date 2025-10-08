¿Qué santos se celebran hoy? Descubre el santoral del miércoles 8 de octubre

El Santoral Cristiano celebra hoy, miércoles 8 de octubre del 2025 el Santo de Santa Pelagia de Antioquía, entre otros.

Santa Pelagia de Antioquía, virgen y mártir del siglo IV, nació en el seno de una familia prominente de Antioquía. Al convertirse al cristianismo, ... fue amenazada con ser arrestada por las autoridades. Para evitar la violencia y el abuso a manos de los soldados, decidió preservar su dignidad lanzándose desde la terraza de su casa. Su muerte ocurrió en el año 302, cuando tenía solo 15 años.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy miércoles 8 de octubre de 2025 es Santa Pelagia de Antioquía y en España celebran su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también conmemoran su santo las personas que se llaman Evodio de Rouen, Félix de Como, Hugo de Génova, Ragenfreda, Reparada yThais penitente.

¿Qué significado tiene en nuestros días conmemorar el santoral? Desde hace centenares de años la Iglesia católica dispuso un día en el calendario para recordar la festividad de cada uno de los santos. En cada uno de los 365 días que encontramos en un año podemos celebrar la vida ejemplar de estos cristianos y cuyo testimonio de fe llega hasta nuestros días.

Los nombres de los cuales hoy miércoles, 8 octubre 2025 conmemoramos su santo se obtienen del Martirologio Romano. Este manual reúne y va actualizando nuevos santos tras la canonización de estos. Cada cierto tiempo, el Vaticano añade nuevos nombres al Martirologio Romano y así se completa la lista.

Desde ABC ponemos a tu disposición toda la lista de los santos que se celebran en el día de hoy con motivo de esta tradición tan arraigada en la religión católica y que hace que el santoral sea tan amplio.

Santos de hoy 8 de octubre

El santoral es mucho más amplio para cada día. En el día de hoy no solo es Santa Pelagia de Antioquía sino que también celebramos la onomástica de:

Santos de hoy Evodio de Rouen

Félix de Como

Hugo de Génova

Ragenfreda

Reparada yThais penitente

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)