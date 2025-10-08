Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Recuperan los cuerpos de los cuatro trabajadores fallecidos en el derrumbe de un edifcio de Madrid
Boletín del día
Escucha las noticias de este miércoles 8 de octubre

Santa Pelagia de Antioquía

¿Qué santos se celebran hoy? Descubre el santoral del miércoles 8 de octubre

Entérate del santoral de hoy miércoles 8 de octubre de 2025. Descubre si es el santo de alguno de tus seres queridos y conocidos

¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy
¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy ABC

ABC

El Santoral Cristiano celebra hoy, miércoles 8 de octubre del 2025 el Santo de Santa Pelagia de Antioquía, entre otros.

Santa Pelagia de Antioquía, virgen y mártir del siglo IV, nació en el seno de una familia prominente de Antioquía. Al convertirse al cristianismo, ... fue amenazada con ser arrestada por las autoridades. Para evitar la violencia y el abuso a manos de los soldados, decidió preservar su dignidad lanzándose desde la terraza de su casa. Su muerte ocurrió en el año 302, cuando tenía solo 15 años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app