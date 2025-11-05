¿Qué santo se celebra hoy miércoles 5 de noviembre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

El Santoral Cristiano celebra hoy, miércoles 5 de noviembre del 2025 el Santo de Santa Ángela de la Cruz, entre otros.

Santa Ángela de la Cruz, nacida en Sevilla en 1846, fue una monja española reconocida por su entrega a los más necesitados. Fundó ... la Compañía de las Hermanas de la Cruz, una congregación dedicada al cuidado de los pobres y enfermos, especialmente en los entornos más humildes. Su vida estuvo marcada por la sencillez, la caridad y una profunda vocación de servicio. Tras sufrir un accidente cerebrovascular, falleció en 1932. Fue canonizada por el Papa Juan Pablo II en 2003, y sus restos descansan en la capilla de la Casa Madre en Sevilla, la ciudad donde nació y a la que dedicó su vida.

Hoy, son las personas que celebrarán su Santo. La Iglesia católica conmemora Santa Ángela de la Cruz, en este miércoles 5 de noviembre de 2025. Pero, además Isabel, Fibicio de Tréveris, Geraldo de Beziers, Zacarías, Guetnocio de Bretaña, Marcos de Ecano, Bertila de Chelles, Domingo Mau y Domnino de Cesarea también tienen protagonismo en el día de hoy. Los santos que se celebran hoy están recogidos en el Martirologio Romano y de ahí es de donde se extraen de manera oficial. Se trata de un catálogo que el Vaticano va actualizando para incluir las canonizaciones que hay cada año. Aquí mismo podrás consultar la lista completa del santoral que podemos conmemorar hoy miércoles, 5 noviembre 2025 en referencia a la tradición católica que tiene que ver con España. Descubre quienes son los santos o santas a los que puedes felicitar hoy, en ABC.es. El día de la fiesta de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición católica que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? La religión cristiana ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos importantes que, además, sufrieron las torturas de aquellos que repudiaban la fe católica. Santoral de hoy 5 de noviembre Además de la festividad de Santa Ángela de la Cruz, que celebramos hoy, en la Iglesia católica se conmemoran otras onomásticas. Esto es debido al gran número de santos que, a través de los siglos de historia, se han ido ganando esta distinción. Por este motivo hoy, 5 de noviembre también celebramos: Santos de hoy Isabel

Fibicio de Tréveris

Geraldo de Beziers

Zacarías

Guetnocio de Bretaña

Marcos de Ecano

Bertila de Chelles

Domingo Mau y Domnino de Cesarea © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

