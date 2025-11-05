Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este miércoles 5 de noviembre

Santa Ángela de la Cruz

¿Qué santo se celebra hoy miércoles 5 de noviembre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

Infórmate sobre quién celebra su santo hoy miércoles 5 de noviembre de 2025. Podrás consultar los nombres de los santos del dia de hoy.

¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy
¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy ABC

ABC

El Santoral Cristiano celebra hoy, miércoles 5 de noviembre del 2025 el Santo de Santa Ángela de la Cruz, entre otros.

Santa Ángela de la Cruz, nacida en Sevilla en 1846, fue una monja española reconocida por su entrega a los más necesitados. Fundó ... la Compañía de las Hermanas de la Cruz, una congregación dedicada al cuidado de los pobres y enfermos, especialmente en los entornos más humildes. Su vida estuvo marcada por la sencillez, la caridad y una profunda vocación de servicio. Tras sufrir un accidente cerebrovascular, falleció en 1932. Fue canonizada por el Papa Juan Pablo II en 2003, y sus restos descansan en la capilla de la Casa Madre en Sevilla, la ciudad donde nació y a la que dedicó su vida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app