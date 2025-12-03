¿Qué santos se celebran hoy? Averigua el santoral del miércoles 3 de diciembre

El Santoral Cristiano celebra hoy, miércoles 3 de diciembre del 2025 el Santo de San Francisco Javier, entre otros.

San Francisco Javier, religioso español, fue inspirado por Íñigo de Loyola para difundir el mensaje de Cristo a todas las comunidades. Impulsado por esta misión, ... abandonó París y se unió a la Compañía de Jesús. A partir de entonces, se dedicó como misionero, enfocándose en llevar el evangelio a distintos lugares del mundo, especialmente al Lejano Oriente y Japón.

En este miércoles 3 de diciembre de 2025 la iglesia católica celebra el santo de Ambico, Atalia, Casiano, Claudio, Crispino, Hilaria, Lucio, Magina, Mirocles y Sofonías. Aunque el día de hoy es conocido por San Francisco Javier y con el que la religión católica hace homenaje a personas en España.

¿Por qué festejamos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la fe cristiana y conmemora la vida de una persona relevante dentro de la Iglesia Católica que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo precisaban.

El Martirologio Romano enumera los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de libro que el Vaticano va actualizando mediante la reposición de nuevos santos tras la canonización.

A continuación encontrarás una lista de los santos o santas que se corresponden con el día de hoy miércoles, 3 diciembre 2025, de acuerdo a nuestra tradición hispana y las fechas de conmemoración de las festividades cristianas, todos ellos relacionados con sucesos de la vida de Jesús y la historia de la iglesia.

¿Qué santos se celebran hoy 3 de diciembre?

Santos de hoy Ambico

Atalia

Casiano

Claudio

Crispino

Hilaria

Lucio

Magina

Mirocles y Sofonías

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)