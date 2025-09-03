San Gregorio Magno
¿Qué santo se celebra hoy miércoles 3 de septiembre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy
Entérate de los santos que se celebran hoy miércoles 3 de septiembre de 2025. Consulta el santoral para que no se te olvide ninguna felicitación
Hoy, miércoles 3 de septiembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Gregorio Magno, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.
San Gregorio Magno fue el 64º Papa de la Iglesia Católica, proveniente de una familia con varios pontífices, como Félix III y Agapito I. En el año 573, fue designado prefecto de Roma, cargo al que renunció para entregarse plenamente a la vida monástica. Después del fallecimiento de su padre, convirtió la casa familiar en un monasterio, que hoy alberga la iglesia dedicada a San Gregorio Magno.
Hoy, San Gregorio Magno, la Iglesia católica festeja el santo de Aigulfo, Aristeo obispo, Auxano de Milán, Basilisa de Nicomedia, Crodogango de Sées, Febe de Corinto, Macanisio de Irlanda, Mansueto de Toul, Marino, Remaclo, Sandalio de Córdoba, Vitaliano de Caudium.. En este miércoles 3 de septiembre de 2025 es conocido por San Gregorio Magno y son las personas que podrán celebrar este día.
¿Por qué conmemoramos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la Iglesia Católica y celebra la vida de una persona relevante dentro de la fe cristiana que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo necesitaban.
Hoy, miércoles, 3 septiembre 2025 son muchos los santos y santas que se celebran con motivo de esta tradición cristiana que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria. Descubre en ABC todos los nombres del santoral que se celebran justo hoy.
El Martirologio Romano recoge los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de enciclopedia que el Vaticano va actualizando mediante la reposición de nuevos santos tras la canonización.
Santoral de hoy 3 de septiembre
El santoral es mucho más amplio para cada día. En el día de hoy no solo es San Gregorio Magno sino que también festejamos la onomástica de:
Santos de hoy
-
Aigulfo
-
Aristeo obispo
-
Auxano de Milán
-
Basilisa de Nicomedia
-
Crodogango de Sées
-
Febe de Corinto
-
Macanisio de Irlanda
-
Mansueto de Toul
-
Marino
-
Remaclo
-
Sandalio de Córdoba
-
Vitaliano de Caudium.
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete