¿Qué santo se celebra hoy martes 30 de septiembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Hoy, martes 30 de septiembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Jerónimo, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Jerónimo, originario de Dalmacia, es conocido principalmente por su traducción de la Biblia del griego y hebreo al latín, realizada bajo el encargo del papa Dámaso. Inició sus estudios en Roma, donde recibió el bautismo cristiano. Luego, decidió llevar una vida ascética y se trasladó al Oriente, donde fue ordenado presbítero. Tras su regreso a Roma, sirvió como secretario del papa Dámaso. Finalmente, se estableció en Belén, Judea, dedicándose con gran dedicación a la traducción y al estudio profundo de las Sagradas Escrituras, ganándose reconocimiento como un insigne doctor de la Iglesia.

Hoy, San Jerónimo, la Iglesia católica festeja la onomástica de Amado de Nusco, Antonino de Piacenza, Gregorio el Iluminador, Honorio de Cantorbery, Ismidón de Die, Simón de Crespy, Eusebia de Marsella, Sofía. En este martes 30 de septiembre de 2025 es conocido por San Jerónimo y son las personas que podrán celebrar este día.

Los santos que se celebran hoy están recogidos en el Martirologio Romano y de ahí es de donde se extraen de manera oficial. Se trata de un catálogo que el Vaticano va actualizando para incluir las canonizaciones que se dan cada año.

El día de la fiesta de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición cristiana que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron las persecuciones de aquellos que repudiaban la fe católica.

Desde ABC ponemos a tu disposición toda la lista de los santos que se conmemoran en el día de hoy con motivo de esta tradición tan arraigada en la religión católica y que hace que el santoral sea tan amplio.

Santoral de hoy 30 de septiembre

Además de la festividad de San Jerónimo, que celebramos hoy, en la Iglesia católica se conmemoran otras onomásticas. Esto es debido al gran número de santos que, a través de los siglos de historia, se han ido ganando esta distinción. Por este motivo hoy, 30 de septiembre también celebramos:

Santos de hoy Amado de Nusco

Antonino de Piacenza

Gregorio el Iluminador

Honorio de Cantorbery

Ismidón de Die

Simón de Crespy

Eusebia de Marsella

Sofía

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Más temas:

Santoral