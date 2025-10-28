Suscribete a
San Judas Tadeo

¿Qué santo se celebra hoy martes 28 de octubre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

Entérate del santoral de hoy martes 28 de octubre de 2025. Descubre si es el santo de alguno de tus seres queridos y conocidos

martes, 28 de octubre del 2025 tiene lugar el Santo de San Judas Tadeo entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Judas Tadeo, uno de los discípulos de Jesucristo y posiblemente su pariente, dedicó gran parte de su vida ... a viajar y difundir las enseñanzas del Señor en regiones como Turquía, Arabia y Mesopotamia. Es venerado como el patrón de las causas imposibles y sufrió el martirio: fue golpeado con una maza y posteriormente decapitado.

