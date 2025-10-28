¿Qué santo se celebra hoy martes 28 de octubre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

martes, 28 de octubre del 2025 tiene lugar el Santo de San Judas Tadeo entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Judas Tadeo, uno de los discípulos de Jesucristo y posiblemente su pariente, dedicó gran parte de su vida ... a viajar y difundir las enseñanzas del Señor en regiones como Turquía, Arabia y Mesopotamia. Es venerado como el patrón de las causas imposibles y sufrió el martirio: fue golpeado con una maza y posteriormente decapitado.

Hoy, San Judas Tadeo, la Iglesia católica celebra la onomástica de Simón apóstol, Farón de Meaux, Ferrucio de Maguncia, Fidel de Como, Germán de Annecy, Ginés de Thiers , Juan Dat San Rodrigo Aguilar y Salvio de Amiens. En este martes 28 de octubre de 2025 es conocido por San Judas Tadeo y son las personas que podrán celebrar este día.

Desde ABC ponemos a tu disposición toda la lista de los santos que se celebran en el día de hoy con motivo de esta tradición tan arraigada en la religión católica y que hace que el santoral sea tan amplio.

El Martirologio Romano recoge los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de libro que el Vaticano va actualizando mediante la admisión de nuevos santos tras la canonización.

Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan conmemorar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es conmemorar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos repercusión en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún disfrutan de manera activa este día.

Onomástica de hoy 28 de octubre

En la Iglesia Católica el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se celebran varias onomásticas en el mismo día. Hoy, 28 de octubre las personas que se llamen Simón apóstol, Farón de Meaux, Ferrucio de Maguncia, Fidel de Como, Germán de Annecy, Ginés de Thiers , Juan Dat San Rodrigo Aguilar y Salvio de Amiens celebran su santo gracias a:

Santos de hoy Simón apóstol

Farón de Meaux

Ferrucio de Maguncia

Fidel de Como

Germán de Annecy

Ginés de Thiers

Juan Dat San Rodrigo Aguilar y Salvio de Amiens

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)